彰化男求網友扮女友見阿公 竟趁機把她拖去車庫性侵

彰化發生一起性侵案件，一名男子透過交友平台認識女子，先以逛夜市為由邀約外出，期間請求對方假扮其女友返家探視祖父，事後向女子表白遭拒，雙方關係就此中斷。不料男子隨後以更換暱稱方式重新聯繫女子，最終將人誘騙至住處附近並性侵得逞。

判決書指出，該名男子於2023年10月間使用交友軟體與女子相識，雙方相約至夜市碰面。男子在出門前提出希望女子假扮其交往對象，陪同返家探望長輩，女子考量對方家中長者感受，勉強答應配合。

行程結束後，男子向女子表達追求之意，遭明確拒絕，隨後被封鎖聯絡。男子未就此作罷，改以不同暱稱再次接觸女子，先是提出性交易邀約未果，之後改稱願支付2500元，請女子陪同至國小操場運動。女子未察覺對方身分，赴約後卻被帶往男子住處外車庫，隨即遭拉上車內性侵。

女子事後陳述，自己體型與力量均不及對方，發現對方身分後已多次反抗並表達拒絕，仍無法脫身。事發後男子交付現金，她情緒驚恐不安，立即聯絡友人求助，並依建議前往醫院驗傷後報警提告。

法院審酌相關證據，認定女子雖曾在不知情的情況下回應性交易邀約，但見面後已清楚表達不願意，仍遭強迫發生性行為，構成強制性交。考量男子犯後否認犯行，且未與被害人達成和解，依法判處有期徒刑3年2月。

另在民事求償部分，被害女子主張，事件對其身心造成嚴重創傷，長期無法正常工作與社交，需持續接受醫療與心理治療，請求精神慰撫金150萬元。男子則辯稱雙方為合意交易，並指對方未即時反抗。法官比對通話紀錄、就醫與報案時間點，認為被害人於案發後即向友人哭訴並報警，行為符合一般受害反應，未採信男子說詞。綜合犯行態樣、侵害程度及雙方經濟與身分狀況後，裁定男子應賠償50萬元精神慰撫金，全案仍可依法上訴。

