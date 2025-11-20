彰化男涉毒駕撞死停等紅燈騎士釀1死2傷 遭聲押禁見
彰化縣員林市18日發生白色自小客車追撞停等紅燈的兩輛機車後，肇事駕駛未停車查看逃逸，釀一死兩傷。警方昨天逮獲改乘深灰色車、涉案的45歲陳姓男子，車上搜出安非他命、依托咪酯等毒品，陳男肇事時疑毒駕。今天晚間經檢察官複訊，認陳男犯殺人、毒駕等罪嫌重大，聲請羈押禁見。
彰化縣警察局員林分局今天表示，昨天下午3時10分左右循線在員林山腳路一段攔查一輛深灰色自小客車，緝獲涉案45歲陳男到案，車內另有兩名友人總共三人；車內也發現毒品，陳男18日肇事前疑有吸毒，確切肇因仍在釐清，全案已移請彰化地方檢察署偵辦。
檢察官今晚複訊後，認陳男涉犯殺人、毒駕、肇事逃逸等罪嫌重大，且有勾串證人或滅證之虞，認有羈押原因及必要，向彰化地方法院聲請羈押，並禁止接見通信。
18日下午1時許，一輛白色自小客車沿員林市新義街由北往南行駛，追撞在員鹿路口停等紅燈兩輛機車。64歲高姓女騎士被撞後倒地，肇事駕駛未停車查看，反而開車用前後輪兩次輾壓高女後逃逸，高女重傷搶救不治；另一輛被撞機車，張姓女騎士及摔下車的蕭姓女乘客，皆有擦傷。
自小客車駕駛肇事後，將白色車輛棄置偏僻路旁逃逸，警方18日晚間循線找到涉案車輛，並通知車主到案說明，車主聲稱將車輛借給友人使用。
警方鎖定對象查緝，昨天下午在山腳路一段，緝獲涉案的陳男，以及他改乘的另一輛深灰色自小客車，車上搜出安非他命、依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）等毒品。
員林分局表示，吸食毒品後會有成癮、產生幻覺、使人注意力無法集中等現象，若吸食後再駕駛車輛，容易致生危險，不僅危害個人，更會造成其他用路人生命財產遭受危害，呼籲民眾遠離毒品；警方將加強查緝毒品犯罪，展現打擊不法決心。
（責任主編：莊儱宇）
Yahoo奇摩關心您：珍惜生命，拒絕毒害；一人吸毒，全家受苦。
※ 毒品危害防制諮詢 24 小時專線：0800-770-885（請請你、幫幫我）
