彰化男無照酒駕撞死騎士肇逃 國民參審判8年

（中央社記者鄭維真彰化14日電）黃姓男子2年前酒駕撞擊機車騎士後肇逃，騎士送醫急救仍因腦部創傷不治；彰化地院國民法庭審理後，今天依酒駕致人於死及駕車肇事致人於死逃逸等2罪，判他應執行8年刑期，可上訴。

根據彰化地方法院新聞資料，黃姓男子民國112年11月深夜11時許，酒後開車行經彰化縣伸港鄉建國路與曾家路的閃光黃燈路口，因疏未注意，與1名機車騎士發生碰撞，黃男隨即駕車逃逸，騎士雖經送醫急救，仍因腦部創傷身亡。

彰化地方法院國民法官法庭審理認定，黃男有2次酒駕前科，此次無照駕駛、超速又肇逃，行為不值得同情；事發路口黃男方向為閃黃燈，騎士方向為閃紅燈，騎士未禮讓主幹道車輛先行通過等，雙方皆有肇事責任。

國民法官法庭考量黃男肇逃，警方找上門第一時間坦承犯行，且與被害人家屬達成和解等，依犯酒後駕車致人於死罪，處有期徒刑7年，駕駛動力交通工具肇事致人於死逃逸罪，處有期徒刑1年10月，應執行有期徒刑8年。可上訴。（編輯：謝雅竹）1141114