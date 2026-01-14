彰化男當街攔警車「救我媽」 警鳴笛飛車3分鐘光速抵醫院

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化警分局大埔派出所警員何佳憲、廖韋晶12日凌晨巡邏行經彰化市區時，突遭1名騎乘機車的男子肉身攔車並高喊「救救我媽」，員警見機車後座的79歲老婦意識恍惚情況危急，立即開啟警示燈與警笛在前方飛車開道，排除路況障礙，最終僅花了短短3分鐘即光速抵達彰化基督教醫院急診室，比原本須花10分鐘的車程大幅縮短3倍時間。

該名男子前天清晨3點在彰化市中山路2段與光復路口當街攔警車，向兩名員警表示其79歲老母深夜突喘不過氣、意識恍惚，情況緊急須前往醫院救治，但因擔心延誤救治時機，希望能拜託警方協助開道送醫。

員警見情況危急，立即開啟警示燈及警鳴器，沿途協助引導交通、迅速排除路況障礙，以最短時間協助開道通行，爭取寶貴的黃金救援時間，最終僅花費短短3分鐘火速抵達彰化基督教醫院急診室，男子對於員警協助再三道謝。

