彰化男疑恍神 撞路邊兩車「烏龜翻」！ 緊抱愛狗站路邊

白車開在外側車道越開越偏，下一秒擦撞路邊的藍色轎車，整台車彈開。（圖／東森新聞）





20日下午3點多，彰化溪湖發生自撞事故，59歲的吳姓男子開車疑似精神不濟恍神，擦撞停在路邊的2台車後，整台車烏龜翻覆路中，巨大撞擊聲也嚇壞附近民眾，還以為是飛彈打來了。

行車紀錄器拍下白車開在外側車道越開越偏，下一秒擦撞路邊的藍色轎車，整台車彈開甩尾，路過駕駛緊急向左閃反應超快，差點就被撞到。

附近民眾：「好恐怖喔，剛剛路過，砰的一聲很大聲。」

「砰」的巨響地面震動，民眾嚇到，以為是「飛彈打來了」，原來不到100公尺處，發生嚴重車禍，藍車整台斜插卡在路邊，右前車燈被金爐擋著，才沒整台掉進空地，往一旁走白車四輪朝天倒路中，車頭車尾車頂都受損，救護車到場，肇事駕駛已經脫困，他自己受傷了，但卻更擔心愛狗，懷中緊緊抱著白色愛狗站在路邊，救護人員替他初步包紮後，將他送醫。

附近民眾：「一個阿伯開的車，他就撞到那台對面的車，那台車比較嚴重啦，不知道他怎麼會，怎麼會撞一個，那根電桿不擋著，那台車就翻過去了，（吳男）本來是沒辦法出來，對面那戶的父子，去幫他開門救出來的。」

事發就在20下午3點59分，彰化溪湖員鹿路一段東溪國小附近，59歲的吳姓男子從員林開車要到溪湖，卻偏移自撞路邊兩台車，藍車遭撞滑進一旁的空地，卡在道路與電桿中間，而他前方的黑色轎車也被撞，車尾板金凹陷，至於白車則是整台烏龜翻前保桿掉落。

溪湖警分局交通分隊長洪健傑：「現場僅吳男一人受傷，頭部手部受傷。」

吳姓男子送醫後並無大礙，警方調查他沒有酒駕，自稱開車恍神才會釀禍，這一撞三車受損、自己受傷，車損他也要賠償。

