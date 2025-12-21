彰化男街頭持鐮刀揮舞！疑似醉酒鬧事 警火速依法送辦

彰化昨晚有街友持鐮刀在街頭徘徊。（圖／翻攝畫面）

在台北捷運連隨機攻擊事件引發社會關注之際，彰化市也出現類似的警訊。21日晚間，彰化市民族路商圈有民眾目擊一名男子手持鐮刀在街頭徘徊，立刻引起驚慌並通報警方。警方迅速派員到場處理，發現涉事男子為55歲的郭姓街友，立即命令其放下武器，並將其帶回派出所管束。

初步了解，郭男平日常出沒於彰化火車站與市區街頭，警方對其身分相當熟悉。案發當時，他疑似處於酒後狀態，行走不穩，手中卻持有一把鐮刀，令路過民眾十分不安。郭男向警方供稱，該刀是他在附近菜市場撿到的，因此順手帶著。

彰化警分局表示，最初判斷郭男僅為攜帶危險器械，依《社會秩序維護法》第63條規定，無正當理由攜帶具殺傷力的物品者，得處三日以下拘留或新台幣三萬元以下罰鍰。然而，警方後續調閱現場監視器畫面後，發現郭男不僅持刀，還有揮舞動作，對他人造成明顯威脅。

因此，警方決定依《刑法》第305條「恐嚇危害安全罪」將郭男移送彰化地檢署偵辦。該條文規定，若有以加害生命、身體、自由、名譽或財產之事恐嚇他人，足以危害其安全者，可處兩年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。

警方指出，案發時接獲多通報案電話，立即出動五至六名警力前往現場控制情勢。員警抵達後，立刻要求郭男放下手中鐮刀，並將其帶回民族路派出所進行約制。郭男昨晚於拘留室留置，預計今日上午移送地檢署偵辦。

