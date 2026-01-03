彰化男酒後與友人口角開4槍 檢方諭知5萬元交保

（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）顏姓男子2日凌晨酒後與同場友人口角，顏男與對方爭吵時，拿出手槍對空開4槍。警方獲報逮捕顏男並起出1把疑改造槍，全案依涉犯槍砲等罪嫌移送法辦，檢方訊後諭知5萬元交保。

年約28歲顏姓男子昨天凌晨與友人飲酒後發生口角，在場友人安撫後，雙方轉移到埤頭鄉另1名友人住家「續攤」。顏男再與對方爭吵，並相約到屋外理論，顏男不滿拔槍對空射擊，彰化縣警察局北斗分局派出警力到場逮人，起獲1把疑改造手槍。

廣告 廣告

警方今天表示，顏男與對方是國中時期學長、學弟關係，彼此認識，相約喝酒時疑因聊到「誰當初欺負過我」而起口角衝突，現場約6、7人一起喝酒，但開槍當下則是僅顏男與對方共2人在屋外爭吵。

全案依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例、刑法恐嚇罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦，檢察官訊後諭知新台幣5萬元交保；顏男供稱槍械是1名已故友人寄放，不曾使用，但警方對說法存疑，持續追查來源，並將犯案槍枝送內政部警政署刑事警察局鑑定是否為改造槍。（編輯：黃世雅）1150103