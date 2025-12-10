彰化男酒駕第11次！ 出獄後無照騎車酒測值0.43 累犯再判1年

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化黃姓男子酒駕前科累累，過去多次因酒後駕車遭判刑，3年前才假釋出獄，結果出獄沒多久竟「老毛病再犯」，今年8月，他無照騎乘未掛車牌的重型機車，後座還載著乘客，竟大剌剌騎上快速道路，酒測值更高達每公升0.43毫克，行為誇張離譜。彰化地院認為他完全不知悔改，依公共危險罪再度判刑1年。

判決書指出，黃男是酒駕累犯，過去有10次酒駕前科紀錄。此前他曾因3件酒駕案分別被判7月、9月及11月徒刑，合併執行1年7月後於2021年1月假釋出監，同年7月管束期滿視同刑期執行完畢。

今年8月16日深夜，黃男在住處飲酒，隔日午餐後仍不顧安全，騎著未懸掛車牌的重機上路，還載著友人一路騎上快速道路。警方巡邏發現後上前攔查，酒測值竟仍高達每公升0.43毫克，再度酒駕上路。

法院審理時，黃男坦承犯行。法官指出，他多次酒駕服刑後仍重蹈覆轍，此案又在5年內，再犯同類罪行，構成累犯要件，且同時涉及無照駕駛、車輛無牌、違規行駛快速道路，危險性極高，有必要再次入監矯正。最終依法加重其刑，判處有期徒刑1年。

