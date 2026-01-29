彰化男釣完魚騎車回家 和美堤防自摔遭輾斃

彰化和美路口驚傳死亡車禍，機車騎士倒地身亡，警方追查發現肇事的是載貨拖板大貨車。（圖／東森新聞）





早上11點多，在彰化和美工一路與濱海路口附近驚傳死亡車禍，警消到場發現機車倒在路邊，騎士頭部破裂，已明顯死亡，但肇事車卻不見了。警方火速追查發現，是一台大貨車後方拖板載著一堆貨物。

74歲黃姓男子騎機車想要超車，經過大貨車旁邊，卻疑似因為路面落差不慎自摔，人就倒向貨車，當場被輾斃。由於大貨車撞後沒停，警方將依肇逃及過失致死，將駕駛送辦。

發生死亡車禍，大車駕駛驚見機車連人帶車倒在路邊，滿地都是血，嚇得趕緊報案，救護車火速趕來，但一看就知道來不及了，因為騎士頭部破裂，已經明顯死亡。警方隨後趕來，先幫忙封路交管指揮，但跟騎士碰撞的肇事車輛卻跑了。

和美消防分隊隊員龐正昕：「最後於濱海路有民眾引導，發現路邊有一輛機車倒臥，現場機車騎士已頭骨碎裂，明顯死亡。」

車禍意外發生在早上11點40分，彰化縣和美鎮工一路與濱海路口再往南200公尺處，這條路又長又筆直，來往的大車相當多。機車左邊後照鏡掉了，車殼有多處破損，地上也留下長長磨擦痕跡。

警方擴大追查畫面，終於還原真相，原來男子騎車到大貨車旁邊，因為路面落差不慎自摔，人倒向左邊，被車輪輾過。

和美警分局交通分隊長柯岳良：「黃男因不明原因自摔，與營業大貨車右後輪發生擦撞，大貨車駕駛是不是有離開現場，那是不是有涉及肇事逃逸等問題，因為大貨車的確有離開現場，那後續我們會依規定偵辦。」

死者身分是74歲黃姓男子，他在伸港釣完魚要返回彰化市的家，不幸遇到憾事。但大貨車怎麼撞到人都沒感覺，當下完全沒煞車就離開，警方聯繫大貨車駕駛，52歲的李姓男子到案說明，因為貨車是兩截式，後面的拖板載運貨物，撞到人可能沒察覺到，警方將依肇逃跟過失致死送辦。

