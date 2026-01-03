彰化畜牧場去年雞蛋驗出芬普尼超標 監委要查有無疏漏

彰化縣文雅畜牧場於民國114年時，遭彰化縣衛生局檢出雞蛋的「芬普尼代謝物」超過容許量標準達3倍，數量達到15萬顆，對此監察院監察委員田秋堇、張菊芳及蔡崇義已申請自動調查。（本報資料照片）

彰化縣文雅畜牧場於民國114年時，遭彰化縣衛生局檢出雞蛋的「芬普尼代謝物」超過容許量標準達3倍，數量達到15萬顆，並流向全國多個縣市之通路，當時引發部分民眾恐慌。對此監察院監察委員田秋堇、張菊芳及蔡崇義已申請自動調查。

彰化文雅畜牧場生產的雞蛋，114年11月時遭彰化縣衛生局驗出有芬普尼超標，且超過容許量標準達3倍，數量達到15萬顆。3位監委指出，106年我國曾發生芬普尼毒雞蛋事件，引發社會關注並促使監察院對相關部會提出糾正。為加強源頭管理，前行政院農業委員會於106年9月公告：「4.95％普尼水懸劑」自即日起禁止加工、輸入、分裝、販賣及使用。

監委指出，事隔多年後，為何再度發生類似事件？中央及地方主管機關對於農藥、環境用藥之相關管制及檢驗機制有無疏漏？如何防止芬普尼雞蛋事件再度發生，損害民眾健康？均有深入瞭解之必要，因此田秋堇、張菊芳及蔡崇義等監委申請自動調查。

