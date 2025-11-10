彰化畜牧場雞蛋驗出芬普尼裁罰金額出爐 動防所籲畜主誠實以對

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化某畜牧場生產的4批雞蛋經檢驗發現芬普尼代謝物含量不符合規定，食藥署估15萬顆待回收，彰化縣政府表示，未來回收蛋品的銷毀作業由畜牧場與洗選場負責，根據動物藥品管理法可裁罰6萬元到30萬元，另外食品安全衛生管理法可處以6萬元以上，2億元以下罰鍰，希望畜主能夠誠實以對，共同找出原因。

彰化縣動防所所長董孟治表示，11月5日下午4點32分收到衛生局來文，下午5點打電話通知畜主進行移動管制。11月6日上午9點稽查未查到含有芬普尼成分相關藥品，查封場內蛋品241箱並採樣送檢送中央畜產會屏東實驗室進行檢驗。11月7日下午2點通知未檢出，當天下午5點許進行第二次查封蛋品177箱。11月8日下午3點許接獲衛生局通知可解除移動管制。

董孟治指出，由於場內未發現芬普尼相關藥品或是飼料，將會追查附近是否有噴灑農藥，也會進行了解。同時也希望畜主能夠誠實以對，共同找出原因。

衛生局長葉彥伯強調，這次抽驗過程，採取連續不同日期、不同區域進行抽驗，因為有8件的未驗出，第一時間釐清確定不是持續、全面的情況，再透過溯源碼的批號，可以精準掌握下架的批號，民眾如果家中庫存的雞蛋，可查雞蛋上的溯源碼「I47045」來辨識，如果是I47045-251023C、I47045-251027C、I47045-251030C及47045-251103C的蛋品，請停止使用，並拿著原交易完整發票，前往當時購物的店面辦理退貨。

