彰化百工百味得獎作品公布 用鏡頭看見不一樣的彰化之美

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】由彰化縣政府辦理之影片創作獎徵選，今年已邁入第6屆，本屆以「彰化百工百味」為題，邀請來自各地熱愛創作的影音創作者，以獨特視角，捕捉彰化的百味人生。透過創作者的鏡頭，除了展現彰化在地活力、述說彰化在地故事，更透過創作者的巧思，看見許多平常不曾注意的彰化之美。

本次徵選活動共分為微電影組及短影音組，共9件優秀作品獲得殊榮，微電影組金獎「爌肉恰恰」，獲得獎金18萬元；銀獎「半線映像」，獲得獎金12萬元；銅獎「信仰之路：香火不息的二十四年」及「豆油魂」，分別獲得獎金6萬元；佳作「出去走走」、「從八卦山到柏林：白袍醫師的紅點之旅」及「呷圭祭專訪—彰化孩子的音樂祭」，分別獲得獎金3萬元。

隨著近年短影音崛起，本屆徵選活動首度加入短影音組，惟徵件數量品質不如預期，故部分獎項從缺，選出2件優秀作品，銅獎「走進芳苑，看見彰化」獲得獎金1萬元，佳作「一頂帽子 展開彰化的日常」獲得獎金5,000元，鼓勵更多喜愛影音創作、隨手用影像記錄生活的好朋友，以創新視角與創意巧思踴躍投件。

本屆得獎作品有創作故事、個人視角、活動紀錄及文化傳承，其中微電影組金獎「爌肉恰恰」講述一位對家傳手藝極度堅持的爌肉飯老闆，因為一位時常來店裡偷吃的小孩，展開一連串意外的交鋒。原本固執的老闆，在孩子的單純與熱情中逐漸被融化，透過一碗爌肉飯重新看見料理背後的人情味，也找回當初踏入這行的初心。

銀獎「半線映像」是從個人視角，尋找幸福的過程，透過走訪彰化在地景點，才發現原來幸福就在每個不曾留意的身邊，只要花點心思，其實我們擁有的遠比想像的多。而銅獎「信仰之路：香火不息的二。四年」紀錄了彰化溪湖福安宮每二十四年才舉行一次的徒步進香活動，從進香實際畫面裡，看到的不只是信眾參與徒步進香，更看到世代傳承的信仰文化。

另一件榮獲銅獎的作品《豆油魂》講述家族釀造醬油的傳承故事，影片帶領觀眾看到一道道嚴謹細膩的釀造工序，結合社頭在地的甘露泉水，呈現出一瓶好醬油背後所蘊含的堅持與用心。邀請大家一同欣賞本屆獲獎作品，體驗專屬於彰化的百工百味。完整得獎影片歡迎至以下網站觀賞https://reurl.cc/qKV1Vy 。

為鼓勵更多對影像故事有興趣的朋友參與本活動，彰化縣政府預定於明(115)年辦理影像工作坊，深入介紹影像製作的技巧與流程，同時帶領大家認識彰化、探索在地故事，一起用鏡頭發現彰化的美好。