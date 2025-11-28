彰化百年宮廟遭潑漆！1天內又見人鬧事 地板一片黑

彰化縣社頭鄉湳底村「山壩福德宮」具有百年歷史，是當地民眾信仰中心，不過最近卻連續遭到有心人士惡意破壞，先是遭到潑漆，如今地面又出現大量的焚燒痕跡，讓廟方氣壞了。

「山壩福德宮」遭有心人士潑漆破壞。（圖／翻攝自臉書）

「山壩福德宮」立廟百年，多年來護佑當地風調雨順、五穀豐登，是在地住戶的信仰中心，該廟宇先前成立管委會，並募得信眾數十萬的香油錢來蓋新廟，不過新廟才剛完工不久，如今卻接連傳出被有心人士惡意破壞。

《Ettoday新聞雲》報導，山壩福德正神管委會主委邱金珍透露，26日發現新廟裡的牆面麒麟被人潑紅油漆，之後已向警方報案，但隔天上午工人進駐要維修時，卻又發現焚燒泡棉的痕跡，使得地面一片焦黑。

廟方也呼籲，信仰空間屬於大家，無論理念、情緒如何，都不應該用破壞來表達。也在這裡呼籲鄉親，「若有看到可疑情況、或掌握相關線索，歡迎私訊告知，一起守護我們的百年土地公廟。」

