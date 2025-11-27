彰化百年山壩福德宮新廟遭惡意潑紅漆破壞 警方調閱監視器緝凶中

記者陳佳鈴／彰化報導

廟方管理委員會發現剛落成不久的新廟內牆遭油漆潑灑，嚴重破壞廟體外觀，怵目驚心。（圖／社頭人俱樂部）

彰化縣社頭鄉湳底村具有近百年歷史的信仰中心「山壩福德宮」，近日傳出遭人惡意破壞。26日上午，廟方管理委員會發現剛落成不久的新廟內牆遭油漆潑灑，嚴重破壞廟體外觀。這座土地公廟是當地居民世代信仰的核心，今年才由管委會向村民募款數十萬元重建，原訂12月13日舉行安座入火典禮，未料還未正式啟用便遭殃，讓信眾深感心痛與不解。

廟方指出，新廟是在今年中旬完工，為的是讓村民長年祭祀的「石頭公」及新雕刻的土地公神像能有更體面的安座場所。山壩福德宮總幹事、也是社頭鄉代表的邱湧錩表示，福德宮對湳底村居民而言不僅是宗教中心，更是地方情感的寄託。他痛心指出「無論破壞者有何情緒或理由，都不該以這種方式宣洩，這是對整個社區的傷害。」

廟方於巡視時發現內部牆面遭人以油漆潑灑，部分油漆為施工期間未使用完的材料，警方初判可能遭人故意破壞或惡作劇。（圖／社頭人俱樂部）

據了解，廟方於巡視時發現內部牆面遭人以油漆潑灑，部分油漆為施工期間未使用完的材料，警方初判可能遭人故意破壞或惡作劇。管委會已緊急聯繫修繕師傅，希望能在安座典禮前完成整修，避免儀式受到影響。邱湧錩也呼籲地方居民，如掌握異常人車動向或目擊可疑者，應主動向警方提供線索，共同守護地方文化資產。

