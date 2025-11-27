彰化百年「山壩福德宮」新廟剛建成 竟遭惡意潑紅漆信徒心痛

「山壩福德宮」新廟剛建成就遭潑漆破壞，警方則調閱監視器追緝可疑犯嫌中。（圖／翻攝臉書社頭人俱樂部）

彰化縣社頭鄉湳底村「山壩福德宮」具有百年歷史，是當地民眾信仰中心，今年由管委會向信徒募款數十萬元重建廟體，如今「新厝」剛完工，預計12月安座，如今卻遭人惡意潑漆破壞，讓信眾十分心痛，警方則已調閱監視器，將釐清行為人身分並將逮捕到案。

據了解，「山壩福德宮」立廟百年，多年來護佑當地風調雨順、五穀豐登，是在地住戶的信仰中心，而該廟十多年前成立管委會，2025年由管委會向信眾募捐，籌集數十萬元後蓋新廟，如今新廟才完工不久，預計12月13日舉行安座入火典禮，如今卻遭人惡意破壞。

根據現場畫面，廟體剛蓋好的牆面被潑上紅漆，地板也慘遭波及，現場畫面慘不忍睹，讓信眾心疼不已，管委會已緊急聯繫修繕師傅，希望能趕在安座前完成整修，避免儀式受影響。

警方也展開調查，調閱監視器追緝可疑犯嫌，全案將依毀損罪偵辦，確切案情則仍須釐清。

