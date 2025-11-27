彰化百年「山壩福德宮」遭潑漆！信徒痛心譴責

生活中心／李明融報導

彰化縣社頭鄉湳底村的山壩福德宮，今年才好不容易募得足夠款項，為土地公建新廟，原本預計12/13，就可以舉行安座入火儀式，不料昨天（26日）傳出遭人潑漆惡意破壞，管委會事後報警處理，今天（27日）上午又看到焚燒痕跡，懷疑遭二度破壞，信眾痛批實在太離譜，盼警方能盡速破案，將惡徒繩之以法。





彰化百年「山壩福德宮」遭惡意潑漆！新廟遭毒手畫面曝光⋯信徒痛心譴責

邱金珍痛批新廟才準備要舉行安座入火儀式，卻遭不肖人士惡意破壞。（圖／翻攝自山壩福德宮臉書）

山壩福德正神管委會主委邱金珍表示，昨天上午發現剛建好的福德宮新廟裡的牆面麒麟遭到有心人士惡意潑漆，立刻向警方報案，沒想到今天上午才要進場維修，工人發現新廟地面有疑似焚燒泡棉的痕跡，推測又有人到土地公新廟縱火，讓所有人痛批太誇張。邱金珍表示廟方並未與人有結怨或土地糾紛等情事，不知道破壞的人到底是何居心，而新廟原本預計在今年12月13日舉行安座入火典禮，還沒啟用就遭破壞，田中警分局表示，警方已擴大調閱監視器偵辦中，也呼籲民眾勿以身試法，否則，毀損他人財物是違法行為，最高可處二年以下有期徒刑、拘役或科罰金。

彰化百年「山壩福德宮」遭惡意潑漆！新廟遭毒手畫面曝光⋯信徒痛心譴責

山壩福德宮接連遭惡意破壞，信眾看了直呼痛心。（圖／民視新聞）

這座「山壩福德宮」在當地立廟已逾百年，長年護佑著地方風調雨順、五穀豐收，是居民的信仰核心。在管委會的努力下，信眾們數年前籌集數十萬元，終於在2025年完成新廟重建。然而，這座承載百年香火與眾人期盼的新廟，竟在預定舉行安座入火典禮（12月13日）前夕，慘遭惡意潑漆破壞。

