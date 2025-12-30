彰化百果山探索樂園將回歸 居民開心：終於等到

（中央社記者鄭維真彰化30日電）彰化員林百果山探索樂園去年停止營業，令許多人不捨，業者經數月規劃與整修後，打造12項全新設施，園區煥然一新，預計2026年1月中重新開幕，當地居民開心說「終於等到了」。

以恐龍為主題的百果山探索樂園於2016年底試營運，當年以全台首座原始森林恐龍樂園打響名號，園內有仿真恐龍互動區、恐龍遊樂設施等，為沉寂已久的百果山炒熱人氣，成為中部熱門景點之一，但業者去年9月起停止營業，許多網友不捨說「變成時代的眼淚」。

業者今天告訴中央社記者，過去園區主要有旋轉恐龍、叢林金剛、室內溜滑梯、AR及互動體驗館、遊園纜車等設施，這次大改造推出12項多元設施，希望讓遊客有全新遊憩體驗。

新設施亮點包括長達70公尺、近1層樓高的彩虹滑道，以及漂漂河、弓箭、空氣槍、小鴨戲水館、模擬穀倉的室內兒童遊戲室小農夫館、碰碰車、大笨錘、大轉盤、可自行操控升降的飛天機長、全長600公尺叢林探險車與坦克戰車等。

為迎接樂園回歸，業者也特別舉辦「侏儸紀勇者」活動，開放民眾事先報名，符合資格者可搶先體驗。

一位員林市民開心說，終於等到樂園要重啟，未來能帶外縣市朋友到百果山看恐龍、玩設施。

彰化縣員林市公所表示，業者去年因租約關係停業後，公所重新標租土地，今年再由業者得標，公所對樂園重新營運樂觀其成，期許能帶動百果山及周邊觀光與地方發展。（編輯：李淑華）1141230