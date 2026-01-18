彰化百果山探臉樂園設施另收費 網曝金額：重玩得再排隊付費

【緯來新聞網】彰化縣員林市百果山探索樂園於1月16日重新對外開放，園區採入園票價與遊樂設施分開收費模式，引發民眾熱議。有網友實測指出，一家五口在園內體驗設施的總支出超過新台幣2,000元，引發「一票到底」與「單項計費」之間的討論。

百果山探索樂園於2024年8月公告暫停營運，原因包括與員林市公所土地租約期滿及當地連續強降雨與地震影響。業者歷經一年整修後，於2026年初重新開園，設施包含原有的恐龍主題展示及新增的漂漂河、彩虹滑道等。



根據園區公告，基本入園票價為每人100元，但館內共有12項遊樂設施需另行收費。部分民眾表示，若不慎事前未規劃，實際花費可能高出預期。有網友透過Threads發文分享指出，一家五口僅玩數項設施便支出2,200元，包括門票與設施費用，例如碰碰車、漂漂河、射擊機與恐龍遊戲等，其中部分設施每項計費150元。



另有網友指出，園區並無提供套票優惠，即便購買入場門票，進入後仍須額外購票才能遊玩大多數設施，導致整體成本偏高。他指出，「如果每人想玩一次漂漂河就要再付200元，重玩還需再排隊、再付費」。



對於收費方式，據《聯合報》報導指出百果山探索樂園副總楊椀婷表示，過去有遊客反映不玩全部設施時一票到底不划算，因此改為入園票100元、設施單項收費，漂漂河200元、彩虹滑道150元且可不限次數。她表示，民眾意見將納入後續評估。

