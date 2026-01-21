彰化百果山樂園搶車位衝突 駕駛強行倒車險撞人

好不容易等到車位，卻被對向車輛硬搶車位。（圖／東森新聞）





假日一到，各大旅遊區停車位一位難求。18日下午2時多，有民眾帶家人到彰化百果山樂園玩，好不容易等到車位，卻被對向車輛硬搶車位，下車與對方理論，但對方不理，女子將影片PO網發文，氣到懷孕9個月的她，晚上羊水破了生小孩。

副駕乘客vs.駕駛：「那台車要幹嘛？（我怎麼知道要幹嘛？）他要幹嘛？」

黑色轎車一離開，女子馬上指揮駕駛停進車格，但一旁的白色轎車，似乎沒注意到後方有人不斷倒退。

副駕乘客：「他是要上去還是要幹嘛？小姐？」

廣告 廣告

白色轎車不停倒退，女子差點就被撞上，走上前敲車窗，駕駛也不理，副駕女子見狀氣到不行，下車理論。

18日下午2時多，彰化員林百果山樂園，假日旅遊停車位一位難求。有民眾一家出門外，等待路邊車格時，卻被對向車輛硬搶車位。影片PO網後表示，好不容易等到前面的車要走，媽媽先下車與黑車車主確認是否要離開，結果黑車一走，對向的車直接逆向跨越雙黃線插隊要停，媽媽向他示意不要後退，對方還一直倒車，差點撞上她，下車敲窗理論也不理會。

女子發文，氣到懷孕9個月的她，晚上羊水破了生小孩。此事件引發網友討論，有人說逆向停車「我一定頂上去」，也有人認為遇到對方違規馬上拍起來，送對方檢舉大禮包就好。