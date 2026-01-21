彰化百果山樂園搶車位險撞人！孕婦氣到當晚破水生寶寶

白色汽車違規逆向跨越雙黃線倒車搶停車位。 圖：翻攝自Threads@z0523520

[Newtalk新聞] 有「台版侏羅紀公園」美稱的員林百果山探索樂園，整修後於本月16日開幕，吸引大量遊客到訪導致周邊一位難求，一名孕婦駕車好不容易等到一個車位，卻被對向汽車逆向跨越雙黃線搶位，氣到當晚破水生下寶寶，PO社群平台引熱議，網友轟「違規插隊真的非常氣人」。

懷胎9個月的孕婦和家人到百果山探索樂園，好不容易等到一個車位，突然一輛白色自小客車「逆向跨越雙黃線」倒車插隊，即使下車示意請對方不要後退，白車仍持續倒車，敲車窗也完全不回應，甚至差點撞上孕婦。

孕婦PO文指出，當下因為後方有其他車輛等候，只好無奈把車位讓出，因為這場糾紛氣到晚上破水生產，自稱「看恐龍，氣到生小孩」。網友以「侏羅紀公園」台詞留言「不要生氣，生命自己會找出路！恭喜小寶貝，來到恐龍（人類）世界」。

同時有許多網友抨擊插隊車輛，「你們本來就是第一順位，你們要是比對方瘋，他們根本無法佔任何便宜」、「台灣真的超多沒品的人在搶車位！而且不少都是為人父母」、「雙黃線旁白線不能停車，全都是違停佔用車道，檢舉可以整排開罰」。

轄區林厝派出所指出，當日並未接獲相關報案，檢視網路影片後，確認白色自小客車駕駛行為已違反《道路交通管理處罰條例》第49條，可處600元以上1800元以下罰鍰，將依法開單舉發。警方也呼籲，樂園重新開幕人潮多，請遊客選擇適當位置停車，勿違規影響交通，未來將加強周邊巡邏與取締。

