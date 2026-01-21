彰化百果山遇逆向車違規搶車位 孕婦氣到「當晚破水生了」

社會中心／彰化報導

一輛白色汽車違規逆向跨越雙黃線倒車搶位。（圖／翻攝自threads@z0523520)

一名孕婦日前（18日）與家人到彰化百果山探索樂園遊玩，停車位一位難求，好不容易等到了一個車位，不料卻被對向一輛汽車逆向跨越雙黃線倒車搶位，孕婦事後在Threads發文：「沒遇過那麼不要臉的人，氣到我晚上就破水生小孩了」。

彰化百果山親子探索樂園被稱「台版侏儸紀公園」，2024年間因合約問題暫停營業，今年1月16日重新開幕，吸引大批家長帶著小朋友入園看恐龍。

原PO發文指出，前幾天假日去百果山探索樂園，結果停車位一位難求，好不容易等到前面的車要走了，媽媽先下車和對方確認是否要離開，結果前面的車剛走，對向的車直接逆向跨雙黃線插隊要停，媽媽向他示意不要後退，對方還一直倒車，差點撞到人，媽媽敲他車窗對方也故意不理會，真的是沒遇過那麼不要臉的人！氣到懷孕9個月的我晚上就破水生小孩了。

紅色轎車的家屬敲白車車窗示意，但對方不予理會。（圖／翻攝自threads@z0523520)

網友留言，「你們本來就是第一順位，你們要是比對方瘋，他們根本無法佔任何便宜」、「違規插隊真的非常氣人」、「全都是違停佔用車道⋯ 檢舉可以整排開罰」、「輕輕的撞下去就不用停了」。

警方表示，檢視網路影片，白色自小客車駕駛行為已違反《道路交通管理處罰條例》第49條，可處600元以上1800元以下罰鍰，將依法開單舉發。

警方呼籲，樂園重新開幕假日人潮多，未來將加強周邊巡邏與取締，遊客應選擇適當位置停車，勿違規影響交通。

