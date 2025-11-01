彰化百里侯戰／拚藍天變綠地！綠內戰白熱化 藍謝家選不選陷兩難

民進黨立委黃秀芳（左）、陳素月（右）角逐彰化縣長提名。合成圖，資料照



佈局2026選戰，民進黨力拚彰化縣藍天變綠地，黨內有4人正卡位拚提名，檯面下動作頻頻，各陣營互放耳語，近日立委黃秀芳、彰化市前市長邱建富相繼成立競選辦公室，引爆戰火；國民黨則陷入謝家、縣府系統與地方派系角力，白營也虎視眈眈，彰化選情撲朔迷離，成為2026藍綠白三方現階段最膠著的戰場。

國民黨籍彰化縣長王惠美將於2026卸任，傳出王惠美屬意縣府工策會總幹事洪榮章接棒角逐縣長，但其知名度較低，加上地方流傳「兩屆國民黨、一屆民進黨」魔咒，若按此規則，這次選戰，恐怕執政權會落入民進黨手裡，王惠美是否能順利交棒成考驗。

藍營另一股勢力、立委謝衣鳯一直是被點名的熱門人選。謝家姐弟，一人在國會、一人在地方議會，勢力相當均衡，但若謝衣鳯挑戰百里侯，面對胞弟謝典林掌握議會龍頭，屆時「府會一家」恐遭致社會觀感不佳的罵名，因此，謝典霖勢必要放棄議長選戰，若謝衣鳯落敗將面臨兩頭空困境，因此地方傳出謝衣鳳傾向不參選。

與此同時，彰化縣議會副議長許原龍正磨刀霍霍，積極拉攏議員，瞄準下一屆議長寶座，為謝典林連任之路投下變數，謝衣鳯是否會披戰袍、爭取百里侯，亦或是放棄選縣長，專心守下議會龍頭地位，謝家正陷入長考。

不過，綠營人士表示，台中市長盧秀燕如果想往上爬，中台灣有可能放棄嗎？認為謝衣鳯參選可能性仍高。綠營評估，彰化為搖擺選區，王惠美與謝衣鳯分屬不同系統、藍營內部整合變數大，加上白營張啓楷也有意參戰，彰化未必能順利藍白合，因此有機會藍天變綠地，倘若謝衣鳯不選，民進黨翻盤機會大幅提高。

民進黨內表態角逐彰化縣長有4人，包括曾參選過一次的正國會黃秀芳、新潮流陳素月、遭正國會除名的彰化市前市長邱建富及彰化市長林世賢，各陣營高掛宣傳看板，看似沒有激烈言語攻擊，但選戰早已打得火熱，各陣營更不斷釋出耳語，地方開始有不滿黃秀芳塑造定於一尊的形象，批評黃秀芳上次縣長選舉選票開的不好。

黃秀芳11月1日成立競總，林世賢跳腳，公開發聲痛批部分人士以「先設總部」方式搶跑，形同對中央「叫牌」或「施壓」，不利黨的團結與後續選戰布局。邱建富則趕緊搶在10月30日成立競總。此外也傳出陳素月時常跑到正國會立委陳秀寶選區接陳情案，卻沒有事先打招呼，因而產生芥蒂。

選對會11月5日開會，預計將討論彰化選舉，儘管邱建富、林世賢都認為公開初選自己才有優勢，但選對會應會以黨內內參民調進行參考，再進行綜合評估，四人只剩1、2個月進行最後衝刺，將端出正多政策牛肉，待開會確認具體時程後，估12月底前完成黨內民調後確定提名。

黨內人士透露，彰化黨內大老眾多，意見分歧，而沒辦初選原因之一，就是不希望彰化像「南二都」般激烈廝殺，將不利未來大選的整合與團結，希望透過協調或以內參民調的方式決定代表民進黨的候選人。

據指出，正國會內部民調，黃秀芳對比國民黨最強候選人謝衣鳯都是領先的，在大罷免之前超過5個百分點，在大罷免後差距有縮小，在3個百分點以內，無論謝衣鳯或藍營其他人參選，黃秀芳贏的機會非常大。至於內部互比民調，黃秀芳、陳素月為1、2名，邱建富與林世賢落後較多，黃秀芳領先陳素月超過5個百分點，呈現穩定的微幅領先。

不過，邱建富不埋單內部民調結果，堅持參選，慘遭正國會除名。陳素月則強調，她與黃秀芳民調差不多，勢均力敵，「如果大幅領先她就公布了」，自己4次立委選舉得票數超過50％，也反應基層實力，自己有信心。

黨內普遍認為4位有志參選者，以黃秀芳、陳素月兩名女將最有機會出線。地方人士分析，黃秀芳在北彰有優勢，但她選過縣長，全縣知名度較高，也獲前彰化縣長周清玉支持；陳素月勢力長期在南彰化、在自身選區民調高，獲前彰化縣長魏明谷力挺，至於邱建富與林世賢走出市區勤跑地方，但票源仍有努力空間。

