彰化皮膚科出現代排黃牛 衛生局：最高可罰25萬

診所還沒開門營業，門口就排了長長的人龍等著領號碼牌。

領到號碼牌民眾表示，「大概8點多排的，應該是有排到，所以他才給我單子。」

民眾頂著低溫就是要搶這間診所的現場掛號名額。彰化這間皮膚科診所因為患者太多，導致無法消化，因此先將網路及電話掛號停掉，改為回診患者預約，或是現場掛號才能看的到。而去（2025）年起又以維護醫療品質為由，平日每時段原本有40個現場掛號名額，後來縮減為25個，週六及國定假日更只有15個名額，讓病患求診更加困難，因此也出現排隊黃牛。

排隊民眾說：「代排1500元喔？不便宜喔。不會花1500元請人幫忙排，自己來就好了。」

另一位排隊民眾認為，「因為現場掛號有限名額，沒有預約的話，你一定要自己來排，不然排不到。」

排隊黃牛在網路上招攬，宣稱只要付費即可代排，價格在1500元上下，大喇喇PO網招攬代排生意。而彰化縣衛生局也要追查，如果確實有非法招攬的行為，將對黃牛進行開罰。

彰化縣衛生局醫政科長劉慧君表示，「本局如查證屬實，將依《醫療法》第 9 條規定，利用傳播媒體或其他方法宣傳醫療業務，以達招徠患者醫療為目的之行為，處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。」

診所表示代排是民眾之間的私下行為，強調不知情。衛生局表示除了會派人查處，也會請診所研議進一步，調整看診時間以及限額，避免類似狀況發生。