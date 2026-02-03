彰化皮膚科名醫太厲害！現場掛號天天爆滿…黃牛代排喊價：1次1500元

記者吳泊萱／彰化報導

彰化除了不二坊蛋黃酥代排生意旺，現在連看病都出現代排服務，彰化市一家皮膚科診所因專治異位性皮膚炎、乾癬等棘手病症，加上醫師曾任醫學中心皮膚科主任，口碑極佳，導致門診天天爆滿。但因診所只開放現場掛號，竟有「代排黃牛」看中商機，在網路上公開攬客，代排1次1500元，引發爭議。目前彰化衛生局已介入調查，若查獲屬實，將依違反《醫療法》裁罰行為人，最高可處25萬元罰鍰。

據了解，彰化市這家皮膚科的主治醫師曾在地方醫學中心擔任皮膚科主任，專長兒童及青少年皮膚疾病，尤其擅長治療乾癬、異位性皮膚炎等棘手病症，醫術頗受好評，吸引許多家長帶著孩子來掛號看診。

彰化市一家皮膚科診所因生意太好，成為「代排黃牛」目標，以代排1次1500元攬客。（圖／翻攝畫面）

原本診所有開放網路預約，但後來因為人數太多，為了維持看診品質，只開放現場掛號，這也導致診所外總是大排長龍，甚至還有人自備椅子來排隊。

眼看排隊人潮越來越多，「代排黃牛」嗅到商機，開始在網路上公開攬客，提供代排服務1次1500元，需先收500元訂金。顧客只要在看診半小時前到場，以約定的「通關密語」與代排者確認身分後，再支付尾款1000元，就能保證在前5號看診。

面對代排爭議，診所受訪澄清，已全面取消網路及電話掛號，只開放現場掛號及複診預約，模式與醫院相同，就是為了杜絕不公，並兼顧醫療品質。

彰化縣衛生局表示，接獲通報後已啟動調查，並強調掛號是醫療服務的一環，並非一般商品或消費服務，付費掛號行為已違反《醫療法》中有關醫療廣告之規定。無論是透過網路或現場交易，只要查獲有人收費代排掛號，就會對行為人處5萬至25萬元罰鍰。呼籲民眾千萬別以身試法，也別助長黃牛歪風。

