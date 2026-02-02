彰化皮膚科名醫一號難求！代排黃牛喊價1500元 衛生局要罰了

彰化市一家皮膚科診為控制看診品質，平日每時段原本40個現場掛號名額縮減為25個，周六及國定假日則僅有15個名額，因名額有限，出現代排黃牛。（民眾提供）

醫療代排黃牛注意了！彰化市彰南路1家皮膚科診所因患者眾多，為控制看診品質及減少民眾無謂等待，只得限制看診人數，結果因此出現代排黃牛，還在社群平台貼文攬客，現場掛號代排價要價1500元。彰化縣衛生局今天獲悉後表示，代排掛號已違法，最高可罰25萬元。

這家皮膚科診所因主治醫師曾在台中市的大型教學醫院擔任過皮膚科主任，擅長治療異位性皮膚炎、乾癬，到彰化市開業的消息傳開後，吸引許多患者求診，然因患者人數太多，掛號人數經常暴滿。

該診所為改善上述狀況，先是停止網路及電話掛號，規定只能現場掛號或約診，之後為維護看診品質，平日每時段原本40個現場掛號名額縮減為25個，周六及國定假日則僅有15個名額。

在僧多粥少下，網路上出現排隊黃牛，宣稱只要付費即有人可代排。經查，代排費為1500元，意者需先付訂金500元，看診前半小時到場與代排者碰面，說出通關密語，再付尾款。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，該局獲悉上述已進行調查，據了解，排隊黃牛應不只1人，診所應不知情。衛福部明確指代排掛號涉違反《醫療法》中有關醫療廣告規定，最高可處25萬元罰鍰。

