彰化皮膚科太夯「排隊黃牛喊1500」 衛生局出手調查：最高可罰25萬

彰化一家皮膚科太夯，因掛號名額有限，就出現代排黃牛；示意圖。（Image by Tung Lam／Pixabay）

彰化有家皮膚科診所超夯，天天爆滿、大排長龍！由於診所採現場掛號，孰料竟有「排隊黃牛」公開喊價1,500元代排搶號，彰化縣衛生局已介入調查，若查屬實將依違反《醫療法》開罰行為人，最高可處25萬元罰鍰。

彰化市一家皮膚科診所醫師專長治療異位性皮膚炎，加上醫師曾任醫學中心皮膚科主任，地方口耳相傳，吸引不少家長帶著孩子求診，故上午經常見到診所門外有排隊等掛號的人龍。為確保醫療品質，僅現場掛號，然而僧多粥少，網路上就出現「排隊黃牛」。

網路社群與通訊軟體中出現「代排服務」的訊息，喊價收費1,500元，需付訂金500元，客戶在看診前半小時到場，說出「通關密語」與排隊者相認、確認委任身分後交換位置，再支付尾款1,000元，即可排入前5號的「黃金位置」。在黃牛搶排隊下，初診民眾更難掛到號。

面對黃牛爭議，診所澄清，早已取消網路與電話掛號，僅開放現場掛號及複診預約，模式與醫院相同，就是為了杜絕不公、兼顧醫療品質。目前醫師每個時段看診看到6、70人，包含初診及回診，早已超過健保給付，且醫師優先照護病患，每天一定看完全部的病人才下診。

彰化縣衛生局表示，已啟動調查，若查獲屬實存在收費代排掛號行為，將依《醫療法》開罰實際收費、從事代排的行為人。此外，看病掛號屬於醫療服務的一環，性質上並非一般商品或消費服務，不能視為代購或跑腿。代掛號涉違反《醫療法》，最高可處25萬元罰鍰。

