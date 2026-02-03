彰化皮膚科太強 代排黃牛喊價1500！衛生局：最高可罰25萬

彰化一間皮膚科診所每日門診爆滿，「代排黃牛」稱1次1500元，衛生局展開調查。 圖：民眾提供

[Newtalk新聞] 彰化市彰南路1家皮膚科診所專治異位性皮膚炎、乾癬，口碑極佳導致門診天天爆滿，為控制看診品質及減少民眾無謂等待，只得限制看診人數，結果竟出現「代排黃牛」在網路上公開攬客，代排1次1500元。彰化衛生局已介入調查，將依違反《醫療法》裁罰行為人，最高可處25萬元罰鍰。

彰南路上的皮膚科診所，由於主治醫師曾在台中市的大型教學醫院擔任過皮膚科主任，擅長治療異位性皮膚炎、乾癬，回到彰化開業後吸引許多患者求診，由於患者眾多導致門診天天爆滿，診所先是停止網路及電話掛號，規定只能現場掛號或約診，更將原本40個現場掛號名額縮減為25個。

眼看每日門診名額稀少又需要現場排隊，「代排黃牛」嗅到商機在網路上公開攬客，提供代排服務1次1500元，需先收500元訂金。顧客只要在看診半小時前到場，以約定的「通關密語」與代排者確認身分後，再支付尾款1000元，就能保證在前5號看診。

彰化縣衛生局指出，接獲通報後已啟動調查，付費掛號行為已違反《醫療法》中有關醫療廣告之規定，無論是透過網路或現場交易，只要查獲有人收費代排掛號，就會對行為人處5萬至25萬元罰鍰。呼籲民眾千萬別以身試法，也別助長黃牛歪風。

