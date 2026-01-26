彰化皮蛇疫苗搶翻! "下午釋4567名額"長輩凌晨就來排

中部中心／黃毓倫、蔡枘埏、李文華 彰化報導

彰化縣政府採購兩萬劑的皮蛇疫苗，上週引發排隊之亂，縣府原本分五梯次分流登記，政策急轉彎，改在今天26日下午，一次釋出4567個名額，結果還是大排長龍。彰化市有長輩，最早前一天晚上七點就來排，花壇鄉排第一的長輩，也是摸黑，半夜三點就來，用時間換取金錢，兩劑疫苗可省下一萬多元！

彰化市排隊民眾：「我要去排了，好，好，你小心。」

二話不多說，這位婦人趕緊去排隊，他們到底在排什麼這麼夯，棚子內黑壓壓一片，坐滿排隊民眾。

沒錯！彰化皮蛇疫苗排隊之亂，擱來啊！縣府原本分五個梯次分流，不料上禮拜第一梯次登記大爆滿，長輩半夜排隊吹冷風，為了解決亂象，縣府將後面四個梯次，改成26日下午一點半，釋出所有名額，沒想到還是有人擔心排不到，彰化市南西北區衛生所，最早的一個，前一天晚上就來了。





彰化各衛生所都是不到天亮，就有長輩摸黑來排隊等候。（圖／民視新聞）









記者vs.民眾：「（你是下午六點喔）七點啦。」

彰化市排隊民眾：「我覺得是很好的政策，但是名額真的太少了，就只能這樣（排隊）啊，名額不足啊。」

年輕人語氣無孻，不捨爸媽吃苦，甘願來替爸媽排隊，因為限量真的是很殘酷。彰化縣65歲以上人口超過24萬人，縣府購買2萬劑皮蛇疫苗，提供1萬名長者每人2劑補助，扣掉弱勢族群，以及首梯登記的名額，只剩下4567劑可以登記。

鏡頭轉到員林市，同樣也是大排長龍，天還沒亮就來幫長輩排隊。

記者vs.員林市排隊民眾：「（你幾點）四點半，不想要讓阿公阿嬤得皮蛇。」

花壇鄉這頭也是排排排，前五名凌晨三點左右就來了。

花壇鄉排隊民眾：「（你幾點來排）三點多，因為上次來都排不到。」

花壇鄉排隊民眾：「能夠排到很開心，因為看到以前同事有得過，照顧自己啦不要麻煩小孩子。」





皮蛇一但發作，痛起來真的要人命，得過的或是看過人得的，都知道有多痛，彰化縣政府補助兩劑疫苗，排到的只要自付六千，現省一萬多元，難怪會造成排隊旋風！





原文出處：彰化皮蛇疫苗搶翻! "下午釋4567名額"長輩依舊摸黑來排隊

