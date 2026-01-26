彰化皮蛇疫苗搶翻! "下午釋4567名額"長輩凌晨就來排
中部中心／黃毓倫、蔡枘埏、李文華 彰化報導
彰化縣政府採購兩萬劑的皮蛇疫苗，上週引發排隊之亂，縣府原本分五梯次分流登記，政策急轉彎，改在今天26日下午，一次釋出4567個名額，結果還是大排長龍。彰化市有長輩，最早前一天晚上七點就來排，花壇鄉排第一的長輩，也是摸黑，半夜三點就來，用時間換取金錢，兩劑疫苗可省下一萬多元！
彰化市排隊民眾：「我要去排了，好，好，你小心。」
二話不多說，這位婦人趕緊去排隊，他們到底在排什麼這麼夯，棚子內黑壓壓一片，坐滿排隊民眾。
沒錯！彰化皮蛇疫苗排隊之亂，擱來啊！縣府原本分五個梯次分流，不料上禮拜第一梯次登記大爆滿，長輩半夜排隊吹冷風，為了解決亂象，縣府將後面四個梯次，改成26日下午一點半，釋出所有名額，沒想到還是有人擔心排不到，彰化市南西北區衛生所，最早的一個，前一天晚上就來了。
彰化各衛生所都是不到天亮，就有長輩摸黑來排隊等候。（圖／民視新聞）
記者vs.民眾：「（你是下午六點喔）七點啦。」
彰化市排隊民眾：「我覺得是很好的政策，但是名額真的太少了，就只能這樣（排隊）啊，名額不足啊。」
年輕人語氣無孻，不捨爸媽吃苦，甘願來替爸媽排隊，因為限量真的是很殘酷。彰化縣65歲以上人口超過24萬人，縣府購買2萬劑皮蛇疫苗，提供1萬名長者每人2劑補助，扣掉弱勢族群，以及首梯登記的名額，只剩下4567劑可以登記。
鏡頭轉到員林市，同樣也是大排長龍，天還沒亮就來幫長輩排隊。
記者vs.員林市排隊民眾：「（你幾點）四點半，不想要讓阿公阿嬤得皮蛇。」
花壇鄉這頭也是排排排，前五名凌晨三點左右就來了。
花壇鄉排隊民眾：「（你幾點來排）三點多，因為上次來都排不到。」
花壇鄉排隊民眾：「能夠排到很開心，因為看到以前同事有得過，照顧自己啦不要麻煩小孩子。」
最後釋出的名額只有四千多份，民眾憂心排不到，凌晨摸黑就來排。（圖／民視新聞）
皮蛇一但發作，痛起來真的要人命，得過的或是看過人得的，都知道有多痛，彰化縣政府補助兩劑疫苗，排到的只要自付六千，現省一萬多元，難怪會造成排隊旋風！
原文出處：彰化皮蛇疫苗搶翻! "下午釋4567名額"長輩依舊摸黑來排隊
更多民視新聞報導
彰縣府皮蛇疫苗施打優惠 現場限量搶翻爆衝突
高齡防護新里程！彰縣推動皮蛇疫苗補助 助長者遠離隱形疼痛
賈永婕霸氣喊「就算要滾蛋也要拚」！她曝1內幕：都記得
其他人也在看
過年安心吃！苗栗抽驗302件即食食品 檢驗結果出爐
農曆過年將近，苗栗縣政府衛生局為維護民眾飲食安全，持續落實食品安全抽驗及稽查工作，本次專案共抽驗302件即時食品，抽驗對象涵蓋各大鄉鎮固定攤販及流動攤車等，檢驗項目包括沙門氏菌、金黃色葡萄球菌及單核球李斯特菌等食品衛生標準，檢驗結果均符合規定。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
彰化 搶皮蛇疫苗 傳違法花錢雇代排
彰化縣政府推動帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗接種計畫，26日開放一般長者排隊預約，引爆排隊人潮，並傳出1對老夫妻以1000元的代價雇請民眾代排，彰化縣衛生局對此強調，收費代排疫苗預約登記已違反《醫療法》相關規定，可開罰5萬元以上25萬元以下罰鍰。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
彰化再開放帶狀疱疹疫苗預約 搭帳篷供長輩坐著排隊
（中央社記者吳哲豪彰化26日電）彰化縣衛生局今天再度開放長輩預約接種帶狀疱疹疫苗，雖在下午才開放預約，不過仍有長輩上午就在衛生所前排隊；衛生局也擔心天冷，在衛生所前搭帳篷供長輩坐著排隊等待。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
彰化皮蛇疫苗搶瘋！代排隊收費違法 恐重罰25萬元
收錢會罰！彰化縣政府自購帶狀疱疹（俗稱「皮蛇」）疫苗，引發長者排隊搶預約熱潮，有民眾喊價1個收500元「代排隊」服務費，代排收費傳出，彰化縣衛生局表明這是違法行為，依衛福部函釋全台地方政府衛生局，涉及違反《醫療法》的醫療廣告規定，「代排」民眾可能面臨5萬元以上25萬元以下罰鍰。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
壽司郎微風南山店收5%服務費引熱議 業者喊卡：體驗期間暫不收取
知名連鎖壽司店壽司郎日前宣布「微風南山店」將於今（26）日開幕，而日前粉專PO出開幕相關活動，內文中「5%清潔服務費」引發民眾討論，更讓不少人紛紛直呼「清潔費就抵制」、「吃一半會有人來收盤子嗎」。對此...華視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
彰化皮蛇疫苗補助太夯！民眾吹冷風排隊 還見花錢代排
彰化縣政府推動帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗接種計畫，在外面打足兩劑要花費約1萬8000元，彰縣府補助低收及中低收入戶可全額免費，一般長者補助後僅需自付6000元，日前開放一般長者排隊預約時，引爆排隊人潮。為省去老人家頂寒風排隊之苦，彰縣府調整政策，今天下午1點半起全面開放預約，結果仍有民眾昨晚6點多就到衛生所外排隊，吹了一夜冷風。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
皮蛇疫苗爆代排亂象！彰化衛生局：收費最重罰25萬
彰化縣政府推動帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗接種計畫，26日全面開放一般長者排隊預約，再度引爆排隊人潮，並傳出有1對老夫妻以1000元的代價僱請民眾代排，彰化縣衛生局獲悉後強調，收費代排疫苗預約登記已違反《醫療法》相關規定，可開罰5萬元以上25萬元以下罰鍰。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
搶預約皮蛇疫苗亂象「1000元請代排」 彰化衛生局警告：最高罰25萬
彰化縣衛生局自購2萬劑帶狀疱疹疫苗，補助長輩接種，20日首日開放第1期預約即額滿，今(26)日再度開放長者預約接種，共有4567個名額，統一於下午1點30分發號碼牌。一大早各地衛生所湧現排隊人潮，甚至傳出有人以1000元代價請人「代排代掛」的亂象。衛生局嚴正警告，此行為已違反《醫療法》醫療廣告規定，依法最高可處25萬罰鍰，已要求各衛生所密切注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
死囚少1人！撕票分屍女建商 死囚歐陽榕病逝
死囚少1人！撕票分屍女建商 死囚歐陽榕病逝EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
皮蛇疫苗補助太搶手！4567個名額今開搶 民眾漏夜排隊卡位
彰化縣政府限額補助65歲以上長輩，只要自付6000元就能施打皮蛇疫苗，替民眾荷包省下1萬元以上，不過由於第一波預約造成許多民眾漏夜搶排隊，因此縣府緊急更改公告，剩下的4567個名額統一在今（26）天下台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
彰化皮蛇疫苗傳出「千元代排隊」 衛生局：最高罰25萬！
彰化縣政府於1月20日正式啟動帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗補助計畫，除低收入戶、中低收入戶長者全額免費，還有限額補助1萬人讓長者可用6000元價格施打原價17000元的帶狀疱疹疫苗，形同現省1萬多元，因此吸引大批長者冒著刺骨寒風排隊，沒想到許多人撲空，引發強烈抱怨，釀成「皮蛇疫苗之亂」。衛生局緊急開會後，決定不再分批分流，直接將剩餘名額全數釋出，自26日起開放預約至額滿為止，並統一發放號碼牌時段，盼能減少民眾熬夜排隊的辛苦。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
MONSTIEZ注意！UNIQLO攜手BABYMONSTER推UT 還送小卡、這天起開搶
UNIQLO宣布推出 BABYMONSTER UT 系列，這是 UNIQLO 首度與知名 K-POP 女子團體 BABYMONSTER 合作的 UT（UNIQLO T-shirt）系列。T 恤設計以 BABYMONSTER 的代表歌曲 〈BATTER UP〉 為靈感，特別開發稍寬版型、具有透膚感的布料材質。系列包含圓領與 V 領款式，能輕鬆享受多樣風格搭配。整體設計展現 BABYMONSTER 在三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
大里掩埋場垃圾逾40萬噸！考察春節前廚餘處理 中市環局長讓議員錯愕
再過3週就是馬年春節，台中垃圾廚餘清運問題未解，大里掩埋場累積超過40萬噸垃圾，中市府打包成「垃圾太空包」轉移至南屯文山掩埋場堆放，台中市議會召集人蕭隆澤率警消環衛議員，考察春節前廚餘處理作業，大里區議員張芬郁等人在「太空包」大白山前，向環保局長吳盛忠陳情「在地去化」垃圾，吳盛忠說「再研究規劃」後轉自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
車銀優逃稅案遇到「陰間使者」 律師：謊言代價100億、恐遭起訴
據南韓媒體今天（1/26）報導，南韓知名歌手兼演員車銀優，涉及逃稅2百億韓元（約4.3億元台幣）的案件，執業律師分析，其中可能有1百億韓元（約2.1億元台幣），是車銀優「說謊」（不當低報稅金）的代價，另外，這次案件由國稅廳調查4局出手，該單位又被稱為「陰間使者」，已經不是單純的補繳稅款，不排除由檢方提起刑事告訴的可能性。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
彰化再開放帶狀疱疹疫苗預約 (圖)
彰化縣衛生局26日再度開放長輩預約接種帶狀疱疹疫苗，衛生局雖在下午才開放預約，不過仍有長輩上午就在彰化市南西北區衛生所前排隊，衛生局也擔心天冷，在衛生所前搭設帳篷供長輩休息。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
每年吸引50萬人次 台中萬和宮今開始受理安燈
迎接丙午馬年，香火鼎盛的臺中市萬和宮，今天開始受理植福斗、敬點光明燈及文昌燈以及安奉太歲，大早就出現人潮、大排長龍盛況。(見圖)今天清晨將近7點就有鄉親在萬和文化大樓排隊大排長龍等候，秩序井然。他們說，提前感受迎接新歲的氣氛。董事長蕭清杰到場關心作業流程，看到工讀生熟練操作，相當滿意，也祝福在場鄉親健康平安。他說，萬和宮今天開始受理安燈，亦即先行輸入電腦存檔，3月10日植斗法會時開燈，換言之，需要點光明燈、文昌燈，安太歲及植福斗的鄉親，植斗法會之前辦理即可；而且，萬和宮的光明燈及文昌燈，均透過電腦隨機排列，一視同仁，不必急著在今天辦理。蕭清杰董事長指出，萬和宮秉持媽祖慈悲心、大愛心及眾生平等精神，以及「取之信眾用於信眾」運用財源的原則，多年來點燈及安太歲費用均未調漲，其中 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 1 小時前 ・ 8則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 100則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
WBC》日本最大遺珠？防禦率王才木浩人落選 12強曾壓制中華隊
日本隊26日公布第6屆世界棒球經典賽（WBC）最新名單，在旅美星光熠熠的陣容背後，卻出現了一位令台、日球迷皆感到震驚的「最大遺珠」，就是現任中央聯盟防禦率王、阪神虎王牌才木浩人。即便才木去年繳出防禦率1.55的宰制級數據，且曾展現強烈參賽意願，最終仍意外未入選，引發熱烈討論。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5則留言