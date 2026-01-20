彰化皮蛇疫苗補助太划算！2萬降到6千 民眾半夜忍寒風排隊

彰化縣政府購買2萬劑帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗，20日起補助接種計畫上路，先由65歲以上低收入及中低收入戶長者優先施打，全額免費；65歲以上一般長者則是今天起開放預約登記，彰化市南西北區衛生局擠滿排隊民眾。（孫英哲攝）

彰化縣政府購買2萬劑帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗，20日起，先由65歲以上低收入及中低收入戶長者優先施打，全額免費；65歲以上一般長者則是今天起開放預約登記，因縣府補助後僅需自付6000元，可省下逾萬元疫苗費，補助實在太划算，凌晨零時許就有民眾忍著寒風到衛生所外排隊等候。

彰化縣政府指出，依據民國114年11月彰化縣戶籍人口資料顯示，65歲以上人口已達24萬5785人，占全縣人口20.29％，這次購買2萬劑疫苗，提供設籍彰化滿1年以上的1萬名長者完成2劑接種，低收入及中低收入戶長者全額補助；一般長者只需自付6000元，其餘費用由縣府吸收。

廣告 廣告

彰化縣政府購買2萬劑帶狀疱疹（俗稱皮蛇）疫苗，20日起補助接種計畫上路，先由65歲以上低收入及中低收入戶長者優先施打，全額免費；65歲以上一般長者則是今天起開放預約登記，彰化市南西北區衛生局擠滿排隊民眾。（孫英哲攝）

彰化市南西北區衛生所主任李旻樺表示，目前在外面施打帶狀疱疹疫苗完成2劑接種，市價約在1萬8500元至2萬元，在縣府補助下，除低收入戶長者免費，一般65歲以上長者也只需自付6000元，因想施打的民眾太多，採「同步預約、分批接種」模式，共分為五期接種計畫，本周弱勢優先，第二周起一般長者接力。

這項超優惠的疫苗接種補助今天由已先預約登記的低收入及中低收入戶長者先施打，一般65歲的長者則是今天上午8點開始預約登記，今天凌晨零時許就有民眾趕到南西北區衛生所前排隊，當時寒風刺骨，彰化市氣溫僅約13、14度，該所預約號碼計180號，今清晨6點多就已發出。

排隊民眾都對這項皮蛇疫苗補助相當有感，直呼是德政，很感謝彰縣府照顧長者的心，但也有長者看到現場大排長龍，火氣一下跟著上來並埋怨名額應該再多一點，忍不住酸「沒錢就不要辦嘛」、「名額要再加碼」。

另有長者則建議，65歲以上長者的名冊縣府應該都有，縣府其實可以撈出名單後用電腦隨機抽名單，再通知中選長者接種，不用這樣勞師動眾讓老人家來排隊搶。

更多中時新聞網報導

學測國綜試卷1.3萬字 學生哀號

施文彬上《一級棒》被抓包撩妹

學測登場 數學A歷年最難 解題解到懷疑自己