彰化皮蛇疫苗補助民眾搶破頭 沒搶到批「沒錢別辦」

為了不讓俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹折磨長輩，彰化縣政府自購2萬劑帶狀疱疹疫苗，開放給長輩民眾預約登記施打，同時縣政府每人補助6000元，最多能省下1萬多元的費用，吸引大批民眾排隊預約登記，第一 週 的名額一下子就秒殺，有人半夜12點多就來衛生所排隊，也有人沒搶到名額，氣得痛批縣政府沒有事先通報，還有人抱怨，要補助就全縣長輩都補助，「沒預算就不要辦」。

上午8點，衛生所一開門，門口早就排了一串長長的人龍，等著預約登記帶狀疱疹疫苗施打，但這裡的180個名額一下子就秒殺，排隊落空的長輩們，質疑衛生所沒有事先通報，還有人痛批縣府沒照顧到所有長輩。

民眾VS.衛生所人員說：「你們早上就應該要公告，你們昨天的公告又沒有說，一個衛生所，限制幾個人(名額)，預算有限就不要去辦，大家都上了年紀了，天氣這麼冷，你叫人家來虐待啊。」

衛生所人員現場耐心解釋，這次沒搶到名額，接下來3個星期都有開放梯次預約，由於市面上施打帶狀疱疹，每人兩劑共要自費約1萬7千到1萬8千元，彰化縣府每人補助6千，等於幫你省下1萬多元費用，搶預約的民眾，甚至凌晨12點多就來排隊。

記者VS.民眾說：「(你們是什麼時候來排隊的)，凌晨4點，怕說萬一沒有排到。」彰化市南西北區衛生所主任李旻樺說：「因為我們是依各鄉鎮的人數去分配(名額)的，彰化市我們轄區的民眾，也是最多的。」

彰化縣這次自購2萬劑帶狀疱疹疫苗，要衝1萬人次施打，今(20)日起開放全縣27個衛生所排隊預約，衛生局網站和臉書也都公告訊息，呼籲長輩民眾，把握時機排隊預約。

