彰化皮蛇疫苗補助超夯「可省萬元」！ 長輩頂低溫排隊撲空爆氣

彰化縣推出帶狀疱疹（皮蛇）疫苗接種計畫，原自費兩劑要1萬7，縣府補助65歲與原住民55歲長輩施打，只要花6000元即可，低收及中低收入戶免費，並於今（20）日開打。不少長輩凌晨就到衛生所外排隊，但名額有限，有人沒登記到，氣到在現場發火。

彰化縣府針對65歲以上長輩推出限額1萬名的皮蛇疫苗補助，總共分5期開打，低收入及中低收入戶長者免費由縣府全額補助，一般長者則自付6000元。

彰化西北衛生所外頭今天一大早排著長長人龍，從門口一路綿延到大馬路，長輩們頂著寒風排隊，就是衝著皮蛇疫苗補助而來，排第一名的是凌晨12點多就來排，一位伯伯早上6點半來排隊才搶到最後一個名額。

因為衛生所第一梯名額僅提供180名次，現場不少人撲空，一位婦人沒搶到名額爆氣開罵，「昨天公告又沒說一間衛生所限制幾人」，對此相當不滿。

一名婦人撲空在現場與工作人員起爭執。圖／台視新聞

而本次計畫採取「同步開放預約、分批有序接種」模式，今天是第一期（1/20至1/23）開放低收及中低收入戶長者優先接種，一般長者預約登記，第二期（1/26至1/30）開放一般長者接種，預計分五期，若疫苗尚有剩餘，將滾動式加開後續期別。

皮蛇疫苗補助分五期施打。圖／彰化縣衛生局提供

