彰化監理站首創AI宣導影片 高齡駕駛換照新制一看就懂
▲監理站特別運用時下最流行的AI影片生成技術製作宣導短片，詳盡解說換照前的準備事項。（圖：監理站提供）
高齡駕駛人換照新制已於五月三十一日正式上路。為了讓長輩輕鬆理解繁複的換照流程，彰化監理站今（九）日起特別運用創新科技，自主研發製作AI宣導影片。影片中將換照流程、應備證件及各項注意事項完整揭露，透過淺顯易懂的影音呈現，確保高齡長輩的重要權益資訊不漏接。
彰化監理站站長黃建興表示，新制實施後，常有長輩因不熟悉流程而感到無所適從。為此，監理站特別運用時下最流行的AI影片生成技術製作宣導短片，詳盡解說換照前的準備事項。該影片推出後，成功在長輩的通訊軟體群組間廣為瘋傳，貼心的科技宣導方式大受好評。
彰化監理站指出，新制度上路後，長輩們在換照前均須完成二小時的道路交通安全講習課程。除了每週一至週五下午二點至4點，在彰化監理站四樓有定時開課外，監理站也積極媒合彰化縣內各駕訓班開辦高齡講習課程。此外，更擴大與彰化縣各鄉鎮公所、社區關懷據點及樂齡學習中心等外部單位協商合作，增設多處在地講習場所。民眾可直接至「監理服務網」查詢詳細地點，讓高齡長輩能就近參加講習，免去長途奔波之苦。
彰化監理站最後溫馨提醒，高齡換照服務不限於收到通知的民眾。長輩們即使未收到監理站寄發的「換照通知書」，只要年滿七十歲且有換照需求，同樣可直接前往辦理。目前高齡換照新制的相關資訊已陸續公布，民眾可至交通部公路局官網、各地監理所網站，或透過「彰化監理站」臉書粉絲專頁，查詢完整的換照流程、辦理方式及注意事項。若有任何疑問，歡迎撥打各監理所（站）服務專線，或致電彰化監理站高齡服務專線：(○四)七八六七一六一分機八八三洽詢。
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