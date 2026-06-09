彰化監理站高齡換照前進社區 守護長輩移動安全更貼心

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記者蕭麗鳳/彰化報導

為配合交通部將高齡駕駛人定期換照年齡下修至70歲的重大新制（5月31日已正式上路），彰化監理站展現貼心服務，於今日攜手花壇鄉崙雅社區，在社區活動中心舉辦「高齡駕駛換照服務暨宣導活動」。現場結合2小時交通安全教育課程與新制政策宣導，讓高齡長者在自家門口就能完成換照，免受舟車勞頓之苦。

彰化監理站黃建興站長表示，此次改革以「分齡關懷」為核心，希望透過更完善的健康與認知評估機制，提升高齡者的行車安全，同時兼顧長者的移動權益。根據修正後的《道路交通安全規則》第52條之2規定，普通駕照有效期限至駕駛人年滿70歲為止；年滿70歲後，駕駛人須完成體格檢查及2小時道路交通安全講習，方可換發有效至75歲的駕照。

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▲此次改革以「分齡關懷」為核心，希望透過更完善的健康與認知評估機制，提升高齡者的行車安全。（圖/彰化監理站提供)

當天活動特別設計「有獎徵答」互動環節，並準備實用的交通安全宣導品作為獎品。在監理站人員專業且親切的帶領下，現場30位長輩在輕鬆愉快的氛圍中熱情參與。多位長者踴躍提問，頻頻稱讚主辦單位的用心，不僅讓大家深入了解新政策，更達到寓教於樂的效果。

▲駕駛人須完成體格檢查及2小時道路交通安全講習，方可換發有效至75歲的駕照。（圖/彰化監理站提供)

彰化監理站提醒，長輩收到監理站寄發的換照通知書後，再前往監理所站辦理即可。高齡換照新制相關資訊已陸續公布，民眾可至交通部公路局官網、各地監理所網站及彰化監理站臉書粉絲專頁，查詢完整換照流程、辦理方式及注意事項；亦可撥打各地監理所（站）服務專線，或彰化監理站高齡服務專線（04-7867161分機883）洽詢。