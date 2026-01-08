彰化監理行動專車啟航南彰化

迎接新的一年，彰化監理站服務熱忱「馬力十足」！為落實「監理到點、服務到家」理念，監理站將於一一五年起規劃多場下鄉服務。考量南彰化部分鄉鎮距離監理站有一定距離，為免除鄉親長途奔波之苦，特別安排「行動監理服務專車」深入基層，將便利的監理窗口直接送達鄉公所門口，讓大家在馬年便能享受便捷服務，「馬」上辦、「馬」上好！

彰化監理站昨（八）日表示，服務範圍涵蓋埤頭、溪州、田中、二水、二林及芳苑等地。其中，首場於埤頭及溪州鄉公所辦理，特別配置行動監理專車，現場提供高齡換照（含認知測驗）、機車行照、汽（機）車駕照補換發、一五○ＣＣ以下機車報廢、機車過戶、住居所地址變更及汽燃費查詢等多項服務，一次解決鄉親辦理監理業務的各項需求，省去往返監理站的通勤時間。

彰化監理站特別提醒，請欲辦理業務的鄉親備齊相關證件與規費，讓您的監理申辦過程「馬到成功」。