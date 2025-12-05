彰化知名小吃「阿讚爌肉飯」遭火災波及！店內焦黑損失慘

彰化知名小吃店「阿讚爌肉飯」今年接連遭遇豬源短缺、非洲豬瘟停業等不幸，如今又發生火災！內用區域被濃煙燻黑，空調、冰箱上方被燒出大洞，倉庫包材全毀。老闆陳明奎估計財物損失約50萬元，營業額損失更難以估算。目前店家正等待消防局火調科完成調查，才能重新營業，在整修完成前，內用座位恐只剩騎樓三張桌子。

彰化知名小吃「阿讚爌肉飯」火災損失慘！店內焦黑 光財損估計50萬。(圖／TVBS)

陳明奎面對這場突如其來的火災，只能無奈地將原本準備販售的爌肉和配菜搬上車，被迫暫停營業。火災造成店內嚴重毀損，內用區域被濃煙燻得漆黑，最後方的空調設備和冰箱上方更被燒出一個大洞，桌面也變得髒亂不堪。與火災前相比，店內損毀情況十分嚴重。除了用餐區域外，店內的倉庫也遭受波及，裡面堆放的包材全部被燒毀。陳明奎表示，光是財物損失就估計高達50萬元，而每日無法營業所造成的營業額損失則無法計算，因為停業一天，損失金額就會持續增加。

今年對「阿讚爌肉飯」來說可謂多災多難。9月中旬，因豬源短缺加上颱風影響，導致豬肉成本大幅上漲，連續11年未調整價格的「阿讚爌肉飯」終於撐不下去，被迫每碗漲價10元。10月份，又因非洲豬瘟疫情，彰化多家爌肉店被要求休息15天，嚴重影響生意。好不容易恢復營業一個多月後，又遭遇這次火災。

所幸，陳明奎表示，真正用來滷製爌肉的廚房設在其他地方，並未受到火災影響。他也向顧客說明，在店面整修完成前，內用座位可能只剩下騎樓的三張桌子，希望顧客能夠諒解，一同度過這段艱難的過渡期。

