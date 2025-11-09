彰化知名廟宇大火！「鐵皮倉庫燒起來」驚險直擊

所幸當下聲響太大驚醒廟公跟民眾！彰化縣花壇鄉的知名廟宇「潽濟壇」今天（9日）凌晨發生大火，起火處是廟宇主體建物旁的鐵皮倉庫，警消獲報迅速趕來與火舌搏鬥。

火災現場。（圖／民眾提供）

據彰化縣消防局的資訊，事發時間約在凌晨1點多將近2點，獲報後一共出動第一大隊芬園消防分隊的12輛消防車、26位消防員、1輛救護車趕往，現場指揮官由分隊長陳柏豪擔任。

起火點在面對廟門左邊的鐵皮倉庫。（圖／翻攝潽濟壇臉書）

警消趕抵時，發現起火處是廟主體建物旁，占地15坪的鐵皮倉庫，火勢相當猛烈，燒到鐵皮都變形，花了約1小時撲滅，燃燒面積約6坪，所幸該建物與主體建物並無相連，沒有燒到廟宇本體。

而整起火災之所以會沒有傷亡，是因為燃燒當下產生的巨大聲響，驚醒也住在廟裡的廟公跟一旁民宅的居民，一看倉庫竟然燒起來，才得以及時逃生，而有民眾指稱，起火點一開始是在鐵皮屋外，接著才延燒進來，消防局表示火調科將調查釐清。

