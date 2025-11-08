彰化短債全還清！縣民怒「普發現金沒加碼」 真相曝光

全民普發一萬現金正式開跑，不少縣市傳出「加碼現金」，像是嘉義市「每人加碼3000元」、新竹市將發放「5000元消費金」等。有彰化縣民眾對此抱以高度期待，希望縣府也比照其他縣市辦理，不過真相卻讓人失望，掀起熱議。

根據《自由時報》引述彰化縣政府公布的債務資料，截至9月底，縣府公共債務1年以上未償餘額為40億元，短期債務已全數還清；自償性債務（含特種基金）約4億元，換算下來，每位縣民平均負擔約0.3萬元債務，和7、8年前人均負債超過2萬元相比，負擔大幅減輕。

議員賴清美認為，縣府財政負擔減輕，就應該考慮推出讓民眾有感的經濟政策，呼籲能比照發放現金，不僅能體恤民生，也能帶動地方消費。不過彰化縣政府表示，財政收支劃分法修正通過後，財政仍屬拮据，目前並無財源可規劃發放消費金，因為「錢不夠用」。

有網友在臉書《彰化人大小事》社團發問，彰化市的普發現金是否有額外加獎？引來一番討論，網友紛紛表示：「想太多」、「發錢不可能，國家追焦照倒是常常發來」、「現在領一萬，後面不知道又要多收什麼，或漲價。」

另外，也有人坦言，彰化超徵的錢沒有其他縣市多，真的要發也就幾百塊，「你要嗎？」事實上，民進黨彰化縣黨部主委特助施喻琁今年7月29日曾在IG發文，他好奇彰化縣是否有稅收超徵狀況？因此試算結果，結果發現稅收超徵6億9800萬6681元，每位彰化縣民可分得的金額為574元。

