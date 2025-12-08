中部中心/王俞斐、李文華、林進龍 彰化報導

彰化市彰美路一段8日上午發生一起驚悚事故，有砂石車駕駛，沒有將車斗的"電動遮沙網"確實放下，行駛到一半勾到有線電視線路，電桿當場被扯斷，傾倒到路面，幸好周遭騎士沒有被波及，而警方也將對駕駛違規行為開罰。





彰化砂石車「遮沙網」勾電線 扯斷電桿橫倒路中

彰化砂石車"遮沙網勾電線" 扯斷電桿橫倒路中









行車紀錄器拍下，砂石車車斗電動遮沙網，沒有確實放下，行駛到一半，勾到路旁電線，電桿當場被扯斷，重重傾倒在路面，電線也跟著四散，仔細看當時，砂石車前後還有其他轎車以及機車，騎士真的是神明有保庇，要是再快一秒往前，可能就會被砸中，經歷生死一瞬間，騎士嚇得不敢輕舉妄動。

彰化砂石車「遮沙網」勾電線 扯斷電桿橫倒路中

被撞斷的是有線電視的電桿 相關單位獲報到場花了大約一個半小時排除路況









驚悚瞬間，發生在8日上午八點多，彰化市彰美路一段上，據了解被撞斷的，是有線電視的電桿，因此沒有造成停電，相關單位獲報到場，花了大約一個半小時排除路況。





彰化砂石車「遮沙網」勾電線 扯斷電桿橫倒路中

電桿被砂石車撞斷電線四散 幸好沒有釀成傷亡













警方調查，肇事31歲楊姓駕駛沒有酒駕，不過粗心釀禍，已經違法，最高可處六千元罰鍰，只是再看一次電桿倒塌瞬間，宛如絕命終結站情節，真實上演，幸好騎士平安躲過一劫，沒有造成傷亡。





