彰化磺溪美展 南應校友姚綵情畫藝精湛獲3獎項
記者汪惠松／永康報導
台南應用科大美術系教學理論與實務並重，培育許多美術優秀人才，其中畢業校友姚綵情以水彩作品「大自然的祝福之二－光捎來的訊息」參加彰化縣第廿六屆磺溪美展，在眾多作品激烈競爭中，獲得優選、全興獎及新人獎三個獎項，優異表現令人刮目相看。
彰化縣政府為鼓勵藝術創作風氣，推動全民美育，自八十九年起辦理磺溪美展，迄今邁入第廿六屆，今年參賽作品眾多、競爭激烈，經初審共計一七０件作品突破重圍進入第二階段複審，並自入圍者提送作品評定首獎、優選獎、新人獎及入選獎等獎項。
其中南應大美術校友姚綵情，在校期間曾獲全國學生美術比賽大專美術系組特優獎，是位才華洋溢的水彩畫高手，此次以精湛的畫藝作品〈大自然的祝福之二－光捎來的訊息〉獲得評審們青睞，囊括三個獎項。
姚綵情獲獎作品隸屬《大自然的祝福》系列，以柔和層疊的筆觸與微妙光色，描繪光影在林間流動時所引發的情緒波動。畫面捕捉光穿透葉隙的瞬間，如訊息般扣問心性，展現創作者以自然映照內在風景的思考路徑。此系列首件作品始於二０二０年，並獲全國學生美術比賽大專美術科系組特優。
南應大美術系在系上教師悉心教導與學生的認真學習，齊心努力，經多年來歷練不斷地成長茁壯，屢屢在各項競賽中展露頭角，從題材和技法都展現傳統與創新的完美融合，並在豐富的教學資源與完備的硬體設施相輔相成之下，可以預見美術系學生及畢業校友未來在藝術創作的表現必定更加精彩可期。
