彰化社區營造博覽會登場 42社區展成果

【記者林玉芬/彰化報導】彰化縣社區營造博覽會30日登場，以「社造欣生 半線共好」為主題，縣長王惠美、北斗鎮長顏宏霖、各社區團體及上千位民眾共襄盛舉。



王惠美表示，博覽會集結42個社區以及埔心、大村、福興、田中、芬園等5個鄉鎮市公所，共同展現社造成果，並積極與聯合國永續發展目標(SDGs)相結合，描繪在地文化與永續生活的真實面貌。

王惠美表示，博覽會內容豐富多元，提供400份9種不同產業材料的社區手作DIY讓大家體驗，還有藝文表演、特色市集、趣味闖關，並準備大型家電等摸彩獎項與「扭蛋抽好禮」活動。為鼓勵社區積極參與，舉辦以環保永續為核心概念的「社區創意攤位競賽」，評選12個獲獎單位，冠軍可獲得8000元獎金，藉此鼓勵社區夥伴們積極將永續概念融入日常。社區不僅是我們的生活場域，更是培育優秀人才的搖籃，同時也是妥善照顧長者的重要場域，期望大家一起攜手讓社區營造的能量持續發光發熱。

同時舉行表揚活動，表揚「防災協作中心」5名志工、1名公所同仁，以及4位「防災士」，在颱風期間協助社區執行各項防救災工作，推動韌性社區的區域聯防。此外，縣府結合社區資源，推出「多元魅力社區小旅行」，鼓勵大家一起走進社區，親身感受地方魅力，遊程提供約千人名額，歡迎大家踴躍報名參加。

文化局表示，「社區創意攤位」經現場攤位評比從43個單位評選出12名最佳創意攤位，第1名福興鄉萬豐社區(獎金8,000元)，第2名(2名)芬園鄉舊社社區、和美鎮南佃社區(獎金6,000元)，第3名(3名)埔鹽鄉廍子社區、二水鄉源泉社區、斯莉甘蒂舞團(獎金4,000元)，佳作(6名)伸港鄉溪底社區、芬園鄉新興社區、北斗鎮居仁社區、埔鹽鄉豐澤社區、芳苑鄉仁愛社區、花壇鄉文德社區 (獎金3,000元)，透過攤位展示社區滿滿活力與營造成果。