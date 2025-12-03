彰化社區福利成果展 七旗艦領航展創意與活力

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣114年度「福利社區化旗艦型計畫成果展」自9月至11月於縣內各鄉鎮陸續展開，由員林市、溪州鄉、竹塘鄉、伸港鄉、埔鹽鄉、福興鄉及社頭鄉等七大旗艦團隊輪番登場。活動串聯全縣大小旗艦及協力社區，透過簡報、展演與創意展區，全面呈現社區福利推動的成果與能量。

114年度彰化縣福利社區化旗艦計畫成果展開跑，七大旗艦社區與42個協力社區共同展示長照、婦女及新住民等社區福利成效。（縣政府提供）

七個旗艦團隊在成果展中以圖文、影片與舞台表演方式，展現各社區一年來的努力，包括長輩照顧據點推展、弱勢家庭關懷、婦女支持方案、新住民融合活動，以及多元課程與跨社區合作成果。從手作展品到社區故事，從長者活力舞台到在地文化特色展示，都讓到場民眾深刻感受社區自助互助的生命力。

彰化縣政府社會處表示，彰化縣長期深耕社區服務，連續14次在中央社福業務評核獲得「優等」，更在衛福部社區評選中屢創佳績，包括金質獎、銀質獎、銅質獎、優等與甲等等多項肯定，成績居全國前段班。

為擴大社區參與，縣府編列經費推動「福利社區化旗艦計畫」，由績優社區擔任領航者，以「大手牽小手」方式帶動協力社區提升能量，一起提供照顧據點服務，協助長輩在地安老，也讓更多民眾關注婦女、新住民、弱勢支持等議題，實踐全民共享的福利理念。

今年的大旗艦計畫由社頭鄉湳底社區領航，小旗艦則包括員林市新生社區、溪州鄉溪厝社區、竹塘鄉竹塘社區、伸港鄉溪底社區、埔鹽鄉大有社區及福興鄉外中社區，共6個社區帶頭推動。七大旗艦合計攜手35個協力社區，共同執行照顧、文化、教育與福利服務，從北到南串連成一張社區安全與支持網絡，讓更多人能投入社區志工行列，共同打造「更溫暖、更安全、更具韌性」的幸福彰化。

縣府期盼，透過旗艦計畫的能量擴散，各社區能持續交流合作，累積更多在地服務經驗，讓社區不僅是生活的地方，更是居民彼此相伴、共同成長的幸福基地。