彰化社造博覽會 42社區秀亮點

彰化縣政府18日為今年社區營造博覽會宣傳，縣長王惠美（右六）等人邀民眾30日一起來深入感受社區的創意與魅力。（葉靜美攝）

彰化縣政府長期推動社區營造，為展現成果，今年彰化縣社區營造博覽會將在30日於北斗鎮奠安宮停車場登場，以「社造欣生 半線共好」為主軸，由42個社區展現亮點，並安排社區手作體驗、集章免費抽扭蛋、社區創意攤位，也規畫9條社區小旅行路線，邀請民眾深入感受社區的創意與魅力。

彰化縣政府18日為社區營造博覽會宣傳，縣長王惠美表示，今年活動多元精采，有縣內42個社區（含協會、個人）、60個主題攤位參與，展現在地特色成果，另有埔心鄉、大村鄉、福興鄉、田中鎮、芳苑鄉等5個公所推動社區參與公民審議社造歷程，以及縣府10個局處的社造資源成果等，同時安排藝文表演、市集展售、闖關等多元內容。

活動展現3大亮點，包括11月19日起開放線上報名、限額400名的「社區手作體驗」，提供9種社區產業材料免費DIY體驗，讓民眾親手感受地方創意與手作魅力；另有逛攤集章活動，集滿5個印章即可免費抽扭蛋好禮，現場消費滿200元再享「好康摸彩」，獎品有65吋液晶電視、氣炸鍋、烤箱等；此外還有「社區創意攤位」競賽評比，各社區發揮巧思與環保創意打造永續主題攤位，呈現滿滿活力與營造成果。

王惠美指出，11月20日至12月28日期間，特別整合社區資源特色，推出9條「魅力走讀─社區小旅行」，有王功海牛文化與生態體驗、快樂趣─田中老街巡禮、圈芬─探索芬園風味x文化漫時光、東螺泥巴控窯趣、田尾迷路小旅行、巡禮寶地斗溫情─文化美食(辶日)迌去、百年紅磚之鑰─七彩寶石之謎、廍同凡響的社區輕旅行、卡里善之樹村落實境解謎，鼓勵民眾迺社區，體驗社區人文風情。