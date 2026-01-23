彰化社頭死亡車禍 7旬翁過馬路遭機車撞飛

中部中心／綜合報導

彰化社頭鄉發生死亡車禍！一名77歲老翁，疑似徒步穿越馬路，遭機車撞飛倒地，現場一名路過的民眾，立即上前實施CPR，直到救護人員接手，不過老翁仍是傷重不治；另外在台中，則是有一名74歲駕駛，疑似未注意路況，撞上76歲騎士，騎士顱內出血，送醫急救中。

救護車高聲鳴笛，到場時已經有其他同仁協助救援，不過可以看到還有一名黑衣女子，神情緊張，守在傷者身旁。

事發就在彰化社頭員集路二段上，22日傍晚5點多，一名77歲老翁買完東西走路回家時，疑似沒走行人穿越道，直接徒步跨越馬路，遭到25歲男騎士撞飛，路過的民眾見狀，趕緊上前實施急救，不過老翁頭部傷勢過重，還是宣告不治。

另外在台中，也發生了一起嚴重車禍意外。

透過監視器可以看到，圈起來的灰色休旅車，向右變換車道，但他突然和右前方一台機車發生碰撞，騎士連人帶車倒地，還滑行一小段才停下。





事發就在23日上午8點多，74歲的嚴姓男子，開車載著妻子，行經台中市南區國光路與復興路口，疑似未注意前方路況，擦撞到76歲江姓男騎士，造成騎士顱內出血送醫急救。

一起汽車撞機車，一起機車撞行人，兩件事故畫面驚悚，提醒民眾，馬路如虎口，一定要千萬小心，時刻注意路況。

