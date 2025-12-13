彰化社頭織襪芭樂觀光節暨社頭農遊季活動人潮滾滾。(彰化縣政府提供)

記者吳東興∕彰化報導

二0二五彰化社頭織襪芭樂觀光節暨社頭農遊季活動，十三日於社頭果菜市場盛大開幕，現場有全國最大的織襪精品、農特產品展售、地方小吃、演唱會及煙火秀，還有芭樂創意料理免費品嘗、摸彩、打卡送好禮、發票換襪子、織足藏樂館促銷等，吸引大批民眾到場，熱鬧滾滾。

縣長王惠美表示，社頭織襪芭樂觀光節活動已延續辦理二十四年，每年活動越來越熱鬧，除了推廣織襪產業外，社頭也是盛產芭樂的產地，已成功外銷讓全世界都能品嘗到彰化芭樂的鮮甜滋味，歡迎大家來社頭吃鮮果、買好襪。

王惠美指出，為響應普發現金一萬元政策，二0二五彰化GO購消費抽獎活動特別延長到十二月三十一日，並於明年一月七日進行最後一次抽獎。只要在彰化縣內消費滿五百元，皆可上網登錄參加抽獎，請大家把握時間，

社頭鄉長蕭浚二表示，社頭有三多「芭樂多、襪子多、董事長多」，社頭織襪芭樂節越來越熱鬧，逐漸發展出屬於社頭的地方特色。這三天現場除了展售五十四個各鄉鎮農特產品及四百多個攤販市集外，還能賞花海、看稻草的裝置藝術。為讓更多朋友方便來鄉內旅遊，也規劃免費接駁車，從火車站、杜鵑花大道(忠義路)、清水岩寺、織襪產業園區、月眉池，最後到果菜市場，歡迎大家相揪來社頭一遊。