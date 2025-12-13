彰化社頭織襪芭樂觀光節盛大登場 400個攤位展現豐富在地產業





一年一度「2025彰化社頭織襪芭樂觀光節暨社頭農遊季」今日上午於社頭果菜市場盛大開幕，12月12至14日在活動現場有全國最大的織襪精品、農特產品展售、地方小吃、演唱會及煙火秀等精彩活動，還有芭樂創意料理免費品嚐、摸彩、打卡送好禮、發票換襪子、織足藏樂館促銷等好康活動，邀請全國鄉親安排假期暢遊社頭，購買社頭優質芭樂及好襪。

縣長王惠美表示，社頭織襪芭樂觀光節活動已延續辦理24年，感謝當初創辦活動的前鄉長魏陳春惠，每年活動越來越熱鬧，也感謝中央鼎力支持。除了推廣織襪產業外，社頭也是盛產芭樂的產地，芭樂是擁有豐富營養的鮮果，送禮自用兩相宜，也成功外銷讓全世界都能品嘗到彰化芭樂的鮮甜滋味，歡迎大家這蒞臨社頭吃鮮果、買好襪。

2025彰化社頭織襪芭樂觀光節盛大登場 400個攤位展現豐富在地產業

王惠美指出，為響應普發現金1萬元政策，「2025彰化GO購」消費抽獎活動特別延長到12月31日，並訂於明(115)年1月7日進行最後一次抽獎。只要在彰化縣內消費滿500元，皆可上網登錄參加抽獎，請大家把握時間，把錢花在彰化抽大獎。另外，12月20日縣府將在彰化縣立體育場舉辦「2025彰化歲末演唱會」，邀請情歌王子李聖傑等多位卡司，歡迎大家共襄盛舉，遨遊北彰、南彰各景點，親身體驗彰化的好山、好水、好人情。

社頭鄉長蕭浚二表示，社頭有3多「芭樂多、襪子多、董事長多」，社頭織襪芭樂節今年邁入第24年，感謝前鄉長魏陳春惠當初創辦以及縣府大力支持，讓社頭織襪芭樂節越來越熱鬧，逐漸發展出屬於社頭的地方特色。昨晚啟動燈會使用社頭4,000多盞的手繪彩燈與火車站的龍燈，照耀忠義路的杜鵑花大道，讓大家提前體驗明年的杜鵑花季氛圍。織襪節活動這3天現場除了展售54個各鄉鎮農特產品及400多個攤販市集外，還能賞花海、看稻草的裝置藝術。為讓更多朋友方便來鄉內旅遊，也規劃免費接駁車，從火車站、杜鵑花大道(忠義路)、清水岩寺、織襪產業園區、月眉池，最後到果菜市場，歡迎大家來相揪來社頭。

今年活動更是連續三天舉辦一連串精彩的巨星演唱會，在活動會場、社頭火車站及忠義路杜鵑花大道等處邀請到超強卡司輪番上陣，包含蕭煌奇、張秀卿、曾瑋中、曾心梅、陳孟賢、陳衣宸、蕭金丹、當紅樂團芒果醬和麋先生等知名歌手，以及羅小白、東森幼幼台鳳梨哥哥和酪梨姊姊帶來精彩的表演，活動第二天晚會結束後也會施放空中絢麗煙火秀！活動精彩可期。

