民視新聞／綜合報導

彰化社頭觀光節即將在12月登場，週六（1）在台北舉辦記者會，不只展售社頭優質農產品，還有當地最自豪的織襪好物。不少民眾前來朝聖，讓現場氣氛超熱鬧。

翠綠脆口的芭樂、香甜的蜂蜜和桂圓，還有各式各樣的織襪與紡織品，都是彰化社頭的在地特色。今年彰化社頭「織襪芭樂觀光節」邁入第24週年，活動將在12月舉辦。社頭有「織襪的故鄉、芭樂的產地」之稱，不只擁有完整的織襪產業鏈，也盛產優質農特產。活動現場除了能買好襪、還能試吃香甜芭樂，也讓民眾提前感受到觀光節的熱鬧氛圍。

廣告 廣告

彰化社頭織襪芭樂觀光節12月登場 展在地產業魅力

原文出處：彰化社頭織襪芭樂觀光節12月登場 展在地產業魅力

更多民視新聞報導

"陸勝1號"操演Day3 裝甲542.機步234旅彰化實兵對抗

彰化伸港小姐妹雙亡！74歲男無照駕駛超速撞飛釀禍 下場出爐

彰化阿泉改賣雞腿飯 老饕急問：還是靈魂滷汁嗎？

