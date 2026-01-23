彰化社頭鄉公所迎新年 1/24迎春納福揮毫贈春聯

迎新年！彰化社頭鄉公所，本週六(24日)歡樂舉辦「迎春納福」揮毫贈春聯。（圖：資料照，李河錫攝）

彰化社頭鄉公所除舊佈新迎新年，明天（24日）在社頭公有零售市場旁，結合「2026社頭燈會」，熱鬧舉辦「2026迎春納福揮毫贈春聯活動」，邀請在地多名書法大師揮毫；並安排社區團體表演，邀請鄉親感受迎新春的歡樂氣氛。（李河錫報導）

就要過農曆年，位在南彰化的「襪子王國」社頭鄉，各街區搭配「2026社頭燈會」，早已呈現張燈結綵、喜氣洋洋的歡樂景象；社頭鄉長蕭浚二表示，為配合民眾開始除舊佈新迎新年的需求，特別規劃在1月24日、也就是本週六上午，將在「社頭鄉公有零售市場」旁停車場，結合「社頭燈會」主會場，熱鬧舉辦「2026迎春納福揮毫贈春聯活動」，特別邀請在地多名書法名家與大師前來揮毫；活動當天還安排廣興社區「愛樂薩克斯風」、酷媽咪舞蹈班等多個社區團體帶來精彩的演出，鄉公所還貼心準備薑汁湯圓、限量紅包袋與鄉親們來分享；誠摯邀請鄉親們，感受迎接新年、新氣象，溫馨又歡樂的景象！

彰化社頭鄉公所，結合社頭燈會，舉辦「迎春納福」揮毫贈春聯，托兒所規劃戶外教學，認識年節習俗。（圖：李河錫攝）

此外，社頭鄉立托兒所，也趕在年節前，規劃「年節文化體驗」戶外教學活動，由老師們帶隊走進最熱鬧的「年貨大街」市集，透過實際觀察與體驗，學習傳統習俗，以及各項應景年節食物所代表的祝福與吉祥話，例如：橘子象徵「大吉大利」，鳳梨則是祝福「好運旺旺來」，吃糖果感受「甜甜蜜蜜」，吃年糕代表「步步高升」，藉以傳遞祝福、表達感謝！蕭浚二鄉長還擔任社頭燈會最佳導覽員，帶領孩子們參觀各主體燈區，與孩子們親切互動，讓孩子們在生活中學習、在文化中成長，一起感受濃厚的年節習俗以及農曆新年的溫馨與喜悅。