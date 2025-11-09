彰化福利社區化三年成果展開箱 福興鄉六社區精采成亮點

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】114年度「彰化縣福利社區化旗艦型計劃」成果發表會於11月8日上午在福興鄉百億科技實業有限公司熱鬧登場。此次由福興鄉外中社區主辦，並由三汴社區、同安社區、秀厝特區、二港社區及鎮平社區共同參與，六個社區攜手展出三年來在福利社區化推動上的豐碩成果，內容精彩多元，吸引眾多貴賓蒞臨見證。共同感受象徵福興鄉及周邊社區在三年努力下，已成功勾勒出福利社區化的理想藍圖，未來也將持續深化服務，讓「在地安老、幸福生活」不再只是口號。

114年度「彰化縣福利社區化旗艦型計劃」，11月8日上午由福興鄉社區展現豐富成果。（圖／記者周厚賢攝）

廣告 廣告

外中社區發展協會理事長李秀春表示，「經營社區真的很辛苦，但一旦投入就回不去了。」她提到，當初決定承接旗艦型計劃時，便明白每日都會非常充實忙碌，且成效不可能立即展現。然而，基於「在地照顧老少、打造友善社區」的理念，社區團隊不斷開會、上課、修正方向，逐步形塑今日所呈現的亮眼成果，也讓所有來賓看見六個社區在課程、活動與照顧服務上的多元面貌。

外中社區發展協會理事長李秀春感謝協力社區的支持，共創出福利社區化優質的成果。（圖／記者周厚賢攝）

活動當天，包括立法委員陳秀寶、陳素月，以及彰化縣政府社會處副處長凃敏群等貴賓也出席參觀。在李秀春理事長的引導下，一行人逐一走訪各展區，觀賞長者與青少年共同帶來的動態演出、手作展示及創意課程成果。貴賓們紛紛表示，台灣邁入高齡社會，尤其在鄉鎮地區，長者的在地照顧更顯重要。彰化縣政府推動的「福利社區化旗艦計劃」正是回應需求的重要政策方向，不僅強化社區照顧網絡，也透過多元課程讓銀髮族與青少年在地共學，共同打造溫暖、互助的生活環境。