彰化福安宮媽祖園區迎媽祖等3青斗石像 輝映伸港媽

（中央社記者吳哲豪彰化6日電）彰化伸港鄉福安宮媽祖園區已動土，縣長王惠美及福安宮主委曾添進今天前往苗栗焚香祝禱，恭迎青斗石雕刻的媽祖、千里眼及順風耳聖像，期盼園區造福鄉親，創造共榮願景。

為弘揚媽祖文化信仰，彰化伸港鄉福安宮規劃設立「媽祖園區」，園區去年11月舉行開工動土典禮，園區內有寶成集團創辦人蔡其建捐贈的媽祖及千里眼、順風耳3尊大型青斗石聖像；彰縣府發布新聞稿說明，伸港福安宮是地方信仰核心，「伸港媽」是慈悲護民象徵，未來媽祖園區完工後將與宮內媽祖殿堂相互輝映。

廣告 廣告

王惠美、曾添進及蔡其建等人，今天上午前往苗栗三義「寶元紀之丘」茶文化主題園區，焚香祝禱恭迎3座聖像，標誌園區建設邁入新階段，也象徵媽祖慈悲精神將在彰化西濱廊道莊嚴佇立。

王惠美說，感謝蔡其建捐贈3尊聖像，而福安宮是彰化沿海地區極具盛名信仰中心，園區結合當地信仰與觀光產業，可促進地方繁榮發展，不過園區要完工，仍需各界企業與信眾慷慨解囊、共同出錢出力，相信在媽祖庇佑下，參與者都能心想事成、萬事如意。

縣府指出，恭迎祝禱儀式上午8時50分在苗栗「寶元紀之丘」茶文化主題園區舉行，現場備香案，以香花、素果、淨香之儀，由王惠美、蔡其建等人親自焚香祝禱，現場氣氛莊嚴喜悅，隨後進行園區巡禮與石雕神尊灑淨儀式，正式將3尊聖像接迎回彰化伸港福安宮。（編輯：陳仁華）1150106