彰化福寶濕地驚見男屍吊掛蚵棚 通報失蹤40多歲男子明顯死亡

彰化縣消防局會同海巡署第三岸巡隊前往外海蚵棚，將男子遺體合力搬運回岸。 圖：消防局提供

[Newtalk新聞] 彰化縣福興鄉福寶濕地今（5）日上午發生一起死亡案件，一名蚵農前往外海蚵棚作業時，意外在蚵架上發現一具男性遺體，嚇得立即通報相關單位。消防單位到場後確認男子已明顯死亡，詳細死因仍待檢方相驗釐清。

事發在今日上午8時許，福興鄉福寶濕地一帶，一名蚵農前往外海蚵棚作業時，意外在蚵架上發現一具男性遺體，嚇得立即通報相關單位。彰化縣消防局接獲報案後，隨即派員會同海巡署第三岸巡隊前往處理，人員步行約1.5公里抵達外海蚵棚，發現男子已出現屍僵現象，明顯死亡。初步研判，死者可能在漲潮時遭水流帶至該處，退潮後衣物疑似勾住蚵棚而受困。

警消人員隨後將遺體固定於長背板上，合力搬運回岸，並交由警方進一步處理。警方調查指出，死者為一名40多歲男子，先前已被家屬通報失蹤。該名男子於1月3日離家後未返，家屬於隔日向警方報案協尋，其手機定位訊號曾出現在福興鄉一帶。警方通知家屬到場後，經比對衣著與外觀特徵，確認死者身分。

警方表示，家屬對男子為何會出現在福寶濕地一帶並不清楚，也無法說明事發經過，目前已報請檢察官相驗，以釐清確切死亡原因。







